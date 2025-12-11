Burada her şey Bitcoin ile ödeniyor: O şehirde nakit para tarih oldu

Kripto para dünyasında artış devam ederken dünyanın o ülkesinin bir şehrinde nakit para yerine Bitcoin kullanılıyor. Kafede içtiğiniz kahveyi bile Bitcoin ile ödeyebilirsiniz.

BURADA HER ŞEY BİTCOİN İLE ÖDENİYOR

İsviçre’nin İtalyanca konuşulan bölgesindeki Lugano kentinde artık mağaza ve kafelerde ödemeler Bitcoin ile yapılıyor. Mağaza ve kafelerin çoğunluğunda nakit ödeme yapmak yerine kripto para ile dijital olarak ödeme yapabiliyorsunuz. Gelişen teknoloji ile beraber hayatımızın her alanı dijitalleşti.

NAKİT PARA TARİH OLDU

İsviçre’nin İtalyanca konuşulan bölgesindeki Lugano kentinde yemek yediğinizde hesabınızı öderken cüzdan çıkarma dönemi sona erdi. Bölgede yaşayanlar telefonları ile anında dijital olarak ödeme yapıyor. Bu sistemin gelişmesi amaçlanarak bazı resmi ödemelerde de dijital para kullanılıyor.

PROJENİN SAHİBİNİN YAŞADIKLARI İLHAM OLDU

Lugano Belediyesi ile Tether platformunun işbirliğiyle 2022’de hayata geçirilen Plan B Projesi dikkat çekti. Projenin Direktörü Mir Liponi, banka sorunu sebebiyle bir süre bitcoin kullanarak yaşadı. Bunun mümkün olduğunu görmesi üzerine proje haline getirmek istedi. Lugano Belediye Başkanı Michele Foletti, dijital paranın anonimlik açısından nakitten çok daha sınırlı olduğuna da dikkat çekti.