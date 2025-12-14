Kira vermekten daha ucuz: İşe uçakla gelip gidiyor

ABD Philadelphia'da yaşayan Daniel Rodriguez, şehir tasarımı alanında proje yöneticisi olarak Atlanta'da çalışıyor. Daniel'in işiyle evi arasındaki mesafe ise 1300 kilometre. Eşiyle beraber işinin bulunduğu yere taşınmayı planlayan Daniel, kira fiyatlarının ardından vazgeçti ve ilginç ama daha ucuz bir yönteme karar verdi.

TREN-UÇAK-TREN

UNILAD'ın aktardığı habere göre Daniel, Atlanta'da ev kiralamak yerine işe uçakla gelip gidiyor. Daniel'in haftada sadece birkaç gün ofiste olması gerekiyor. İşe gitmesi gereken günlerde alarmı sabaha karşı 03.30'da çalıyor. Önce trenle havalimanına gidiyor, saat 05.30'da Atlanta uçağına biniyor. İnişten sonra yeniden tren ve kısa bir yürüyüşün ardından sabah 08.00-08.30 arasında ofiste oluyor.

Daniel, Atlanta'daki iş günlerinde bir arkadaşında kalıyor ve aylık olarak sembolik bir ücret ödüyor. Diğer günlerde ise eşinin yanına Philadelphia'ya dönüyor. Dönüşü de aynı şekilde uçakla yapıyor.

SADECE 240 DOLAR

Rodriguez'in uçak, tren ve otobüs dahil haftalık ulaşım masrafı yaklaşık 240 dolar tutuyor. Konaklama giderleriyle birlikte bile bu yöntem, Atlanta'da ev kiralamaktan daha ucuza geliyor.

Daniel bu durumdan ise hiç şikayetçi olmadığını, ''"Havalimanında çalışıyorum, uçakta çalışıyorum. Günlük araba trafiğinde stres yaşamaktan çok daha az yorucu." sözleriyle açıklıyor.