Fenerbahçe'de yıldız oyuncu için kartlar masaya döküldü: "Seninle final oynarız"

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Trendyol Süper Lig’de 3. basamakta bulunan Fenerbahçe, ligin gelecek iki haftasında iç sahada Konyaspor ile deplasmanda ise Eyüpspor ile mücadele edecek.
Zorlu maçları kayıpsız geçmeyi hedefleyen sarı-lacivertliler, gözünü ise devre arası tranfer dönemine dikti.
Bir süredir çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, orta sahada ilk hedef olarak Quinten Timber'ı belirledi ve hemen harekete geçti.
Feyenoord forması giyen 24 yaşındaki Hollandalı futbolcunun sezon sonunda sözleşmesi sona eriyor ve oyuncunun takımdan ayrılması bekleniyor.
Kanarya yönetimi, bu durumu fırsata çevirerek Quinten Timber cephesiyle bir görüşme sağladı.
Yıldız orta saha, ilk etapta Fenerbahçe'yi düşünmediğini ve kariyerini Avrupa'nın üst düzey liglerinde sürdürmek istediğini ifade etti.
Ancak yapılan flaş görüşmelerin perde arkasında dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.
Sarı-lacivertlilerin, başarılı oyuncuya, "Biz UEFA Avrupa Ligi'nde final hedefliyoruz. Seninle birlikte UEFA'da final oynarız" ifadelerini kullandığı öğrenildi.
Bu sözler, Kanarya'nın yalnızca bir transfer girişiminde bulunmadığını, aynı zamanda Avrupa hedefini ve vizyonunu da ortaya koydu.
Timber'in Fenerbahçe'ye henüz yeşil ışık yakmamasına rağmen kulübün iki yönlü oynayabilen, modern ve dinamik bir orta saha profili arayışında olduğu net şekilde görülüyor.