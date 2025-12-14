Menü Kapat
Fenerbahçe'de yıldız oyuncu için kartlar masaya döküldü: "Seninle final oynarız"

Fenerbahçe, sezon sonunda sözleşmesi bitecek Feyenoord oyuncusu Quinten Timber'ı ilk hedef olarak belirledi. Kanarya yönetimi, Timber ile görüşme gerçekleştirdi ancak oyuncu Avrupa'nın üst düzey liglerinde kariyerini sürdürmek istediğini ifade etti. Fenerbahçe, Timber'a UEFA Avrupa Ligi final hedefiyle ikna etmeyi planlıyor.

Fenerbahçe'de yıldız oyuncu için kartlar masaya döküldü:
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
14.12.2025
saat ikonu 11:34
|
GÜNCELLEME:
14.12.2025
saat ikonu 11:34

Trendyol Süper Lig’de 3. basamakta bulunan , ligin gelecek iki haftasında iç sahada Konyaspor ile deplasmanda ise Eyüpspor ile mücadele edecek.

Zorlu maçları kayıpsız geçmeyi hedefleyen sarı-lacivertliler, gözünü ise devre arası tranfer dönemine dikti.

İLK HEDEF TİMBER

Bir süredir çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, orta sahada ilk hedef olarak Quinten Timber'ı belirledi ve hemen harekete geçti.

forması giyen 24 yaşındaki Hollandalı futbolcunun sezon sonunda sözleşmesi sona eriyor ve oyuncunun takımdan ayrılması bekleniyor.

KANARYA YÖNETİMİ GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRDİ

Kanarya yönetimi, bu durumu fırsata çevirerek Quinten Timber cephesiyle bir görüşme sağladı.

Yıldız orta saha, ilk etapta Fenerbahçe'yi düşünmediğini ve kariyerini Avrupa'nın üst düzey liglerinde sürdürmek istediğini ifade etti.

"SENİNLE BİRLİKTE UEFA'DA FİNAL OYNARIZ"

Ancak yapılan flaş görüşmelerin perde arkasında dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.

Sarı-lacivertlilerin, başarılı oyuncuya, "Biz 'nde final hedefliyoruz. Seninle birlikte UEFA'da final oynarız" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Bu sözler, Kanarya'nın yalnızca bir girişiminde bulunmadığını, aynı zamanda Avrupa hedefini ve vizyonunu da ortaya koydu.

Timber'in Fenerbahçe'ye henüz yeşil ışık yakmamasına rağmen kulübün iki yönlü oynayabilen, modern ve dinamik bir orta saha profili arayışında olduğu net şekilde görülüyor.

ETİKETLER
#transfer
#uefa avrupa ligi
#feyenoord
#Fenerbahçe
#Quinten Timber
#Spor
