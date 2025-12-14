Menü Kapat
 Hüseyin Bahcivan

Erzurumspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Bugün Bodrumspor ile karşı karşıya gelecek

Erzurumspor maçı bugün hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu. TFF 1. Lig'in 17. hafta maçları kapsamında oynanacak olan Erzurumspor - Bodrum FK maçının hakem kadrosu da TFF tarafından duyuruldu. Karşılaşmayı hakem Kadir Sağlam yönetecek. Taraftarlar tarafından Erzurumspor - Bodrumspor maçı saat kaçta olduğu merak ediliyor.

Erzurumspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Bugün Bodrumspor ile karşı karşıya gelecek
- maçı saat kaçta başlayacağı Türkiye Federasyonu (TFF) tarafından yayımlanan maç takviminin ardından belli oldu.

Karşılaşmayı canlı olarak takip etmek isteyen taraftarlar Erzurumspor maçı bugün hangi kanalda olduğunu araştırılmaya başladı.

ERZURUMSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanacak olan Erzurumspor - Bodrumspor maçı ve 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

TFF tarafından yapılan açıklamaya göre karşılaşmayı hakem Kadir Sağlam yönetecek. Sağlam'ın yardımcılıklarını ise Kürşathan Akın ve Mehmet Şengül yapacak. Mücadelenin dördüncü hakeminin ise Levent Balcı olacağı duyuruldu.

ERZURUMSPOR - BODRUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

17. hafta maçları kapsamında oynanacak olan Erzurumspor - Bodrumspor maçı açıklanan bilgilere göre bugün saat 13.30'da başlayacak.

Erzurumspor bu sezon ligde oynadığı 16 maçta toplam 6 galibiyet, 8 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. 26 puan toplayan Erzurumspor ligde maç eksiği ile 8. sırada yer alıyor. Erzurumspor karşılaşmadan galibiyet ile ayrılarak tekrardan seri yakalamayı hedefliyor.

Süper Lig'den bu sezon TFF 1. Lig'e düşen Bodrumspor ise 16 maçta 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. 30 puan toplayan Bodrumspor ligde 4. sırada yer alıyor. Bodrumspor karşılaşmadan galibiyet alarak 2. sıraya yerleşmeyi hedefliyor.

