Dünya
Dipteki 300 yıllık dev hazine: Altın sikkeler, porselen parçalar hatta devasa bir top!

Kolombiya’nın Cartagena kenti açıklarında, Karayip Denizi'nde bulunan 300 yıllık batık adeta geçmişe tutulan bir el feneri. Değerinin yaklaşık 17 milyar dolar olduğu tahmin edilen San José'deki hazine için çalışmalar devam ediyor.

Dipteki 300 yıllık dev hazine: Altın sikkeler, porselen parçalar hatta devasa bir top!
Karayip Denizi'nde 8 Haziran 1708’de, İspanya Veraset Savaşı sırasında Kraliyet Donanması’nın saldırısına uğradıktan sonra batan San José gemisi için neredeyse sona gelindi. Kesin konumu 2015 yılında bulunan fakat çeşitli kuruluşların 1980’lerden itibaren bulduklarını iddia ettikleri batıktaki hazineler için bir değer tahmini yapıldı.

Dipteki 300 yıllık dev hazine: Altın sikkeler, porselen parçalar hatta devasa bir top!

300 YILLIK DEV BATIK

Araştırmacılar, 300 yıllık hazinenin altın sikkeler, gümüşler ve mücevherlerden oluştuğunu ayrıca büyük bölümünün İspanya’nın Güney Amerika’daki sömürgelerinden geldiğini açıkladı.

Dipteki 300 yıllık dev hazine: Altın sikkeler, porselen parçalar hatta devasa bir top!

Geminin battığı sırada 200 ton yük taşıdığı, enkazının yağmalanma riskine karşı gizli tutulduğu belirtildi. Dev batığın kime ait olduğuna dair tartışmalar ise sürüyor. ABD, , İspanya ve hatta Bolivya’nın hak iddia ettiği bu mirastan şimdiye dek çıkarılan ilk eserler arasında altın sikkeler, İnce işçilikli porselen parçaları ve bir korsan filminden çıkmış gibi duran devasa bir top bulunuyor.

Dipteki 300 yıllık dev hazine: Altın sikkeler, porselen parçalar hatta devasa bir top!

UZAKTAN KUMANDALI DENİZALTILARLA KEŞİF

Kolombiya, 'San José’nin Kalbine Doğru' isimli bir araştırma projesiyle araştırmaları yürütüyor. Bilim insanları ve deniz arkeologlarıyla birlikte çalışan ekipler, uzaktan kumandalı denizaltılar kullanarak önce altın sikkeleri tespit etti, ardından bu tarihi objelerin çıkarılması ve analizine başladı. Çıkarılan sikkelerin, 16. yüzyıldan 18. yüzyıl ortalarına kadar İspanyol Amerikası’nda kullanılan, elle basılmış 'macuquina' türü olduğu belirlendi.

Uzmanlar, incelemelerle beraber çıkarılan hazinelerin hangi tekniklerle, ne zaman üretildiğine ve teknolojik kapasiteye dair bilgiler edinecekler.

