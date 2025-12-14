Trafik sigortasında yeni dönem! Yola çıkan tüm sürücüler dikkat: Kimler ceza yiyecek?

'UYGULAMA İYİ SÜRÜCÜYÜ CEZALANDIRIYORDU'

Türkiye gazetesine konuşan sektör temsilcileri; mevcut sistemde uzun süredir eleştirilen adaletsizliğin ortadan kaldırıldığını vurguladı. Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Sigorta Komisyon Başkanı Turusan Bağcı, düzenlemenin iyi sürücüleri koruyacağını belirterek “İstanbul’da 5 yıl ve üzeri hasarsız bir sürücü bugün yaklaşık 7 bin 500 lira prim ödüyor. Ancak ikinci bir araç aldığında 4’üncü basamaktan işlem görerek 15 bin lirayı aşan primle karşılaşıyordu. Buna karşın hasarlı sürücüler ikinci araçlarında düşük basamaktan yararlanabiliyordu. Bu uygulama iyi sürücüyü cezalandırıyordu. Artık bu adaletsizlik sona erdi” dedi. Bağcı, Türkiye’de sürücülerin yaklaşık yüzde 90’ının iyi sürücü olduğunu, yeni sistemle amaçlarının hasarsız sürücüleri finansal olarak da ödüllendirmek olduğunu ifade etti.