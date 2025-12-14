Trafik sigortasında yeni dönem! Yola çıkan tüm sürücüler dikkat: Kimler ceza yiyecek?

Kategoriler
2026 yılıyla birlikte trafik sigortasında önemli bir değişiklik hayata geçiyor. 1 Ocak’tan itibaren hasarsızlık indirimi araç bazlı olmaktan çıkıp doğrudan sürücüye tanımlanacak. Bu düzenleme sayesinde uzun yıllardır kazasız araç kullananlar, ikinci araçlarında da indirimli sigorta primi ödeyebilecek. Yeni sistemle dikkatli sürücüler ödüllendirilirken, riskli sürücüler için mevcut avantajlar sona erecek. İşte yeni düzenlemeyle ilgili detaylar ve yükümlülüklerini yerine getirmezlerse ceza yiyecek sürücüler...
MİLYONLARCA SÜRÜCÜYÜ İLGİLENDİRİYOR
Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren düzenleme ile trafik sigortasında prim tarifeleri ve basamak sistemi baştan aşağı yenileniyor. Yeni uygulamayla birlikte sürücülerin hasarsızlık basamağı, kullandıkları araca değil sürücünün kendisine bağlı olacak. Buna göre, yıllardır 8’inci basamakta bulunan hasarsız bir sürücü, yeni bir araç alsa dahi aynı basamaktan işlem görecek. Aynı şekilde sürekli kaza yapan ve 0 veya 1’inci basamakta bulunan kötü sürücüler de yeni araçlarında avantaj elde edemeyecek.
'UYGULAMA İYİ SÜRÜCÜYÜ CEZALANDIRIYORDU'
Türkiye gazetesine konuşan sektör temsilcileri; mevcut sistemde uzun süredir eleştirilen adaletsizliğin ortadan kaldırıldığını vurguladı. Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Sigorta Komisyon Başkanı Turusan Bağcı, düzenlemenin iyi sürücüleri koruyacağını belirterek “İstanbul’da 5 yıl ve üzeri hasarsız bir sürücü bugün yaklaşık 7 bin 500 lira prim ödüyor. Ancak ikinci bir araç aldığında 4’üncü basamaktan işlem görerek 15 bin lirayı aşan primle karşılaşıyordu. Buna karşın hasarlı sürücüler ikinci araçlarında düşük basamaktan yararlanabiliyordu. Bu uygulama iyi sürücüyü cezalandırıyordu. Artık bu adaletsizlik sona erdi” dedi. Bağcı, Türkiye’de sürücülerin yaklaşık yüzde 90’ının iyi sürücü olduğunu, yeni sistemle amaçlarının hasarsız sürücüleri finansal olarak da ödüllendirmek olduğunu ifade etti.
SEDDK’nin aralık ayında trafik sigortası primlerini yüzde 1 artırdığını hatırlatan Bağcı “Ocak ayında yılı genel olarak değerlendirerek bir düzenleme yapabiliyor. O yüzden trafik sigortası yaptırmayanlar için bu ay avantajlı olabilir.
Kaskoda ise şirketler rekabet nedeniyle son yılların en düşük primlerini sunuyor. Aralık ayında kasko yaptırmak ciddi fırsatlar barındırıyor. Trafik sigortasından bile ucuz çıkan kasko teklifleri var” diye konuştu.
SÜRÜCÜNÜN BASAMAĞI BİR KADEME DÜŞÜRÜLECEK
Sigorta Aracıları ve Acenteleri Derneği (SAAD) Genel Başkanı Halil İbrahim Ece de yeni dönemde önemli bir detaya dikkat çekti. Ece “Poliçe başlangıç tarihinden önce yenileme yapılmasına rağmen bu sürede kaza olursa, sürücünün basamağı bir kademe düşürülecek. Bu uygulama daha önce yoktu. Ayrıca zorunlu trafik sigortası yaptırılmadan trafiğe çıkılmamalı. Aksi hâlde para cezası ve trafikten men yaptırımı söz konusu. Sürücüler yıl bitmeden poliçe durumlarını ve hasarsızlık basamaklarını mutlaka kontrol etmeli” dedi.