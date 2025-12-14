Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Trafik sigortasında yeni dönem! Yola çıkan tüm sürücüler dikkat: Kimler ceza yiyecek?

Aralık 14, 2025 09:42
1
Trafik sigortasında yeni dönem! Yola çıkan tüm sürücüler dikkat: Kimler ceza yiyecek?

2026 yılıyla birlikte trafik sigortasında önemli bir değişiklik hayata geçiyor. 1 Ocak’tan itibaren hasarsızlık indirimi araç bazlı olmaktan çıkıp doğrudan sürücüye tanımlanacak. Bu düzenleme sayesinde uzun yıllardır kazasız araç kullananlar, ikinci araçlarında da indirimli sigorta primi ödeyebilecek. Yeni sistemle dikkatli sürücüler ödüllendirilirken, riskli sürücüler için mevcut avantajlar sona erecek. İşte yeni düzenlemeyle ilgili detaylar ve yükümlülüklerini yerine getirmezlerse ceza yiyecek sürücüler...

2
Trafik sigortasında yeni dönem! Yola çıkan tüm sürücüler dikkat: Kimler ceza yiyecek?

Türkiye’de trafiğe  kayıtlı araç sayısı 34 milyona yaklaşırken, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (SEDDK) yayınladığı yeni trafik sigortası genelgesi 1 Ocak 2026’da yürürlüğe giriyor.

3
Trafik sigortasında yeni dönem! Yola çıkan tüm sürücüler dikkat: Kimler ceza yiyecek?

MİLYONLARCA SÜRÜCÜYÜ İLGİLENDİRİYOR 

Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren düzenleme ile trafik sigortasında prim tarifeleri ve basamak sistemi baştan aşağı yenileniyor. Yeni uygulamayla birlikte sürücülerin hasarsızlık basamağı, kullandıkları araca değil sürücünün kendisine bağlı olacak. Buna göre, yıllardır 8’inci basamakta bulunan hasarsız bir sürücü, yeni bir araç alsa dahi aynı basamaktan işlem görecek. Aynı şekilde sürekli kaza yapan ve 0 veya 1’inci basamakta bulunan kötü sürücüler de yeni araçlarında avantaj elde edemeyecek.

4
Trafik sigortasında yeni dönem! Yola çıkan tüm sürücüler dikkat: Kimler ceza yiyecek?

'UYGULAMA İYİ SÜRÜCÜYÜ CEZALANDIRIYORDU'

Türkiye gazetesine konuşan sektör temsilcileri; mevcut sistemde uzun süredir eleştirilen adaletsizliğin ortadan kaldırıldığını vurguladı. Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Sigorta Komisyon Başkanı Turusan Bağcı, düzenlemenin iyi sürücüleri koruyacağını belirterek “İstanbul’da 5 yıl ve üzeri hasarsız bir sürücü bugün yaklaşık 7 bin 500 lira prim ödüyor. Ancak ikinci bir araç aldığında 4’üncü basamaktan işlem görerek 15 bin lirayı aşan primle karşılaşıyordu. Buna karşın hasarlı sürücüler ikinci araçlarında düşük basamaktan yararlanabiliyordu. Bu uygulama iyi sürücüyü cezalandırıyordu. Artık bu adaletsizlik sona erdi” dedi. Bağcı, Türkiye’de sürücülerin yaklaşık yüzde 90’ının iyi sürücü olduğunu, yeni sistemle amaçlarının hasarsız sürücüleri finansal olarak da ödüllendirmek olduğunu ifade etti.

5
Trafik sigortasında yeni dönem! Yola çıkan tüm sürücüler dikkat: Kimler ceza yiyecek?

SEDDK’nin aralık ayında trafik sigortası primlerini yüzde 1 artırdığını hatırlatan Bağcı “Ocak ayında yılı genel olarak değerlendirerek bir düzenleme yapabiliyor. O yüzden trafik sigortası yaptırmayanlar için bu ay avantajlı olabilir. 

6
Trafik sigortasında yeni dönem! Yola çıkan tüm sürücüler dikkat: Kimler ceza yiyecek?

Kaskoda ise şirketler rekabet nedeniyle son yılların en düşük primlerini sunuyor. Aralık ayında kasko yaptırmak ciddi fırsatlar barındırıyor. Trafik sigortasından bile ucuz çıkan kasko teklifleri var” diye konuştu.

7
Trafik sigortasında yeni dönem! Yola çıkan tüm sürücüler dikkat: Kimler ceza yiyecek?

SÜRÜCÜNÜN BASAMAĞI BİR KADEME DÜŞÜRÜLECEK 

Sigorta Aracıları ve Acenteleri Derneği (SAAD) Genel Başkanı Halil İbrahim Ece de yeni dönemde önemli bir detaya dikkat çekti. Ece “Poliçe başlangıç tarihinden önce yenileme yapılmasına rağmen bu sürede kaza olursa, sürücünün basamağı bir kademe düşürülecek. Bu uygulama daha önce yoktu. Ayrıca zorunlu trafik sigortası yaptırılmadan trafiğe çıkılmamalı. Aksi hâlde para cezası ve trafikten men yaptırımı söz konusu. Sürücüler yıl bitmeden poliçe durumlarını ve hasarsızlık basamaklarını mutlaka kontrol etmeli” dedi.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.