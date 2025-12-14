Gaziantep FK Göztepe maçı nereden izlenir, hangi kanalda, saat kaçta? Gaziantep FK Göztepe ilk 11 belli oldu

Gaziantep FK - Göztepe ilk 11'leri belli oldu. Karşılaşmanın başlamasına dakikalar kala takımlar sosyal medya hesaplarından ilk 11'lerini paylaştı. Takımların ilk 11'lerini paylaşmasının ardından ise taraftarlar Gaziantep FK - Göztepe maçı nereden izlenir, hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacağı araştırılmaya başlandı.

GAZİANTEP FK - GÖZTEPE MAÇI NEREDEN İZLENİR, HANGİ KANALDA?

Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak olan Gaziantep FK - Göztepe maçı açıklanan bilgilere göre beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Gaziantep FK bu sezon Süper Lig'de oynadığı 15 maçta, 6 galbiiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. 23 puan toplayan Gaziantep FK ligde 7. sırada yer alıyor.

Göztepe ise bu sezon 15 maçta, 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet ile 26 puan topladı. Göztepe ligde güncel olarak 4. sırada yer alıyor.

GAZİANTEP FK - GÖZTEPE İLK 11'LERİ, MAÇ KADROSU

Ev sahibi ekip Gaziantep FK'da sarı kart cezası bulundan Maxim, N'Diaye, Yusuf Kabadayı karşılaşmada forma giyemeyecek. Melih Kabasakal, Tayyip Talha Sonuç, Mbakata ve Ali Ablak'da sakatlıkları nedeniyle mücadelede oynamayacaklar.

Göztepe tarafında ise kırmızı kart cezası olan Rhaldney karşılaşmada forma giyemeyecek. İsmail Köybaşı ve Sabra sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada yer almayacak.

Gaziantep FK - Göztepe maçının ilk 11'leri şöyle:

Gaziantep FK: Zafer, Perez, Camara, Arda, Bayo, Kozlowski, Semih, Sorescu, Boateng, Ogün, Kevin

Göztepe: Lis, Arda Okan, Taha, Heliton, Bokele, Cherni, Dennis, Miroshi, Olaitan, Juan, Janderson

GAZİANTEP FK - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 16. haftaıs kapsamında oynanacak olan Gaziantep FK - Göztepe maçı açıklanan bilgilere göre bugün saat 14.30'da başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından karşılaşmanın hakem kadrosu duyuruldu.

Kritik mücadelede hakem Cihan Aydın düdük çalacak. Aydın'ın yardımcılıklarını Mehmet Salim Mazlum ve Murat Ergin Gözütok gerçekleştirilecek. Dördüncü hakem olarak Alpaslan Şen'in görev alacağı karşılaşmanın VAR koltuğunda ise Abdullah Buğra Taşkınsoy oturacak.