Bu şehirde yere çöp atan yandı! Hem para cezası kestiler hem de çöpleri toplattılar

Düzce Belediyesi sokağa çöp attığı tespit edilen bir vatandaşın gözünün yaşına bakmadı. Hem binlerce lira para cezası kesildi hem de attığı çöpler tek tek toplatıldı. Uzunmustafa Mahallesi’nde çevreyi kirleten şahıs zabıtanın takibinden kaçamadı. Belediye, sıfır tolerans anlayışıyla hareket ettiklerini vurgulayarak, ekiplerin harekete geçmesiyle şahıs kısa sürede tespit edildi. Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemelerde olayın H.G. isimli şahıs tarafından gerçekleştirildiği belirlendi. Ekipler tarafından tespit edilen şahıs hakkında, belediye encümeni tarafından cezai işlem uygulanması amacıyla tespit tutanağı düzenlendi. Ayrıca çevreyi kirlettiği alan, zabıta ekiplerinin denetiminde şahsın kendisine temizletildi.