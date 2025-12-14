Taylor Swift’ten turne ekibine dudak uçuklatan jest! Zarfını açan şoke oldu

Dünyaca ünlü ABD’li şarkıcı Taylor Swift’in “Eras Tour” turnesi kapsamında ekibine dağıttığı bonuslar, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde şarkıcının son dönemin en başarılılarından biri olarak gösterilen turneyi yapmasında yardımcı olan ekip üyelerine para dağıttığı görüldü.

Yaklaşık 1 milyar 600 milyon dolarlık servete sahip olan ünlü şarkıcı, ekibe 100 bin dolarlık zarflar dağıttı. Ekip üyeleri gördükleri bonus karşısında ne yapacağını şaşırdı. Şoka giren bir ekip üyesi kadın, solunum cihazından bir nefes alarak sakinleşmeye çalıştığı görüldü.

DAĞITILAN PARA DUDAK UÇUKLATTI

Taylor Swift'in, Eras Tour süresince iki yıl içinde ekibine toplam 197 milyon dolar (8 milyar 413 milyon 850 bin lira) bonus dağıttığı öğrenildi.

Bu büyük jestten turnede görev alan tüm çalışanlar pay aldı.