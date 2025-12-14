Menü Kapat
Editor
Editor
 Berkay Alptekin

Taylor Swift’ten turne ekibine dudak uçuklatan jest! Zarfını açan şoke oldu

Ünlü şarkıcı Taylor Swift, 'Eras Tour' turne ekibine 100 bin dolarlık bonuslar dağıttı. Ünlü şarkıcı, turnesinde görev alan herkese iki yıl içinde toplam 197 milyon dolar bonus verdi.

Dünyaca ünlü ABD’li ’in “Eras Tour” turnesi kapsamında ekibine dağıttığı bonuslar, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde şarkıcının son dönemin en başarılılarından biri olarak gösterilen turneyi yapmasında yardımcı olan ekip üyelerine para dağıttığı görüldü.

Yaklaşık 1 milyar 600 milyon dolarlık servete sahip olan ünlü şarkıcı, ekibe 100 bin dolarlık zarflar dağıttı. Ekip üyeleri gördükleri bonus karşısında ne yapacağını şaşırdı. Şoka giren bir ekip üyesi kadın, solunum cihazından bir nefes alarak sakinleşmeye çalıştığı görüldü.

Taylor Swift’ten turne ekibine dudak uçuklatan jest! Zarfını açan şoke oldu

DAĞITILAN PARA DUDAK UÇUKLATTI

Taylor Swift'in, Eras Tour süresince iki yıl içinde ekibine toplam 197 milyon dolar (8 milyar 413 milyon 850 bin lira) bonus dağıttığı öğrenildi.

Bu büyük jestten turnede görev alan tüm çalışanlar pay aldı.

