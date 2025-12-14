Menü Kapat
 | Nalan Güler Güven

Güllü'nün kızı Tuğyan Gülter'e attığı ses kayıtları ortaya çıktı: 'Bana yaşattıklarını sen de yaşayacaksın!'

Türkiye'nin ünlü arabesk sanatçılarından biri olan Güllü'nün şüpheli bir şekilde hayatını kaybetmesiyle ilgili kızı Tuğyan Ülkem Gülter tutuklanırken ünlü şarkıcının kızına attığı ses kayıtları ortaya çıktı. Güllü’nün mesajında “Bana yaşattıklarını sen de yaşayacaksın. O zaman mezarıma gelir ağlarsın" dediği görüldü.

Sabah'ta yer alan habere göre, ünlü sanatçı Güllü'nün şüpheli ölümü ardından tutuklanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile ilgili olarak yeni detaylar ortaya çıktı. Güllü'nün geçmişte kızı Tuğyan ile ilgili konuştuğu ses kayıtları da ortaya çıktı.

Güllü'nün kızı Tuğyan Gülter'e attığı ses kayıtları ortaya çıktı: 'Bana yaşattıklarını sen de yaşayacaksın!'

"SENDE GÜLDÜĞÜM TEK ŞEY DİPLOMAN OLDU"

Güllü'nün kızı Tuğyan'a attığı sesli mesajda "Hayatını kim pislettiyse ona gideceksin o zaman. Senin hayatının hangi döneminde düz bir şey vardı Tuğyan. Konuşturma beni. Bana bu hayatta, senden güldüğüm tek şey bir diploma. Bir tek mesleğin, diploman. Onun dışında bana şöyle kafanı elinin arasına koy bakalım. Ben bu kadına neler yaşattım. Bu kadın hangi dönemlerde, hangi zamanlarda benim arkamda durdu. En kötü zamanında kim vardı yanımda. Burada dizime kapanıp ağladığını unutma. Haklıymışsın anne dediğini hatırla bakalım. Kim vardı yanında. Bana yaşattıklarını sen de yaşayacaksın. O zaman mezarıma gelir ağlarsın" dediği ortaya çıktı.

Güllü'nün kızı Tuğyan Gülter'e attığı ses kayıtları ortaya çıktı: 'Bana yaşattıklarını sen de yaşayacaksın!'
