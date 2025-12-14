Eşe dosta haciz kaosu! Anne babalar, çocuklar, kardeşler ve dünürler dikkat! 1 milyon TL detayı

Mağdurlardan İsmail A., "Babamın 13 yıl önce kredi kartı kaybolmuştu. O kart başkaları tarafından kullanıldı. Biz konuyla ilgili bankaya durumu bildirdik. Ancak banka alacak için haciz işlemi başlatmış. Borç nedeniyle hukuk bürosu beni olası alacaklı olarak görmüş ve evime haciz ihbarnamesi göndermiş. Aynı ihbarname halama da gitmiş. Oysaki babam hayatta ve yaşıyor. Ne benim ne de halamın babama borcumuz yok, itiraz ettik" diyor.

MECBUREN ÖDEMEK ZORUNDA KALDIK

Telekomünikasyon şirketine borcu bulunan bir kişi için işlem başlatan bir hukuk bürosu, borçlunun anne ve babasına haciz yazısı gönderdi. Borcun muhatabı olmamalarına rağmen anne ve babaya yapılan bu tebligat, aileyi büyük bir paniğe sürükledi. İsimlerini vermek istemeyen anne ve baba, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: "Borç bizim değil. Ancak sabaha haciz memurlarının eve geleceğini söylediler. Evdeki eşyaların yazılacağı, komşuların göreceği söylendi. Yaşımız ilerlemiş, bu baskıya dayanamadık. Mecburen ödemek zorunda kaldık."