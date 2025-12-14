Dolar endeksinde işler karıştı

Küresel ticaretin ve merkez bankası rezervlerinin yıllardır değişmeyen yıldızı olan dolar, alışılmış rahat günlerinden uzaklaşıyor. ABD ekonomisine yönelik soru işaretleri ve para politikasındaki gevşeme adımları, doların uluslararası sistemdeki ağırlığını tartışmaya açmış durumda. Bu tabloda öne çıkan para birimi ise euro.

İlkay Akkaya’nın Nefes’te yer alan haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump’ın küresel ticarette yarattığı parçalanma, artan jeopolitik gerilimler ve faiz politikaları, yıl boyunca yatırımcıların ve merkez bankalarının odağını dolardan uzaklaştırdı. 2026’ya dair beklentilerde euro, giderek daha sık “alternatif rezerv para” olarak anılmaya başladı.

KUR CEPHESİNDE TABLO NET

Rakamlar da bu eğilimi doğruluyor. Dolar, 2025 yılına 35,3585 liradan başladı. Bugünlerde ise 42,6953 lirayı görmüş durumda. Yaklaşık bir yılda yüzde 21’e yakın bir yükselişten söz ediyoruz.

Euro cephesinde tablo daha çarpıcı. 2025’e 36,6255 liradan giren euro, 50,1272 liraya kadar tırmandı. Bu da yüzde 36,81’lik bir artış anlamına geliyor. Enflasyonun üzerinde getiri sağlayan euro, vergiler hariç tutulduğunda Türk Lirası mevduat getirisine de epey yaklaşmış görünüyor.

DOLARIN ALTERNATİFİ Mİ OLUYOR?

Uzmanlara göre euronun güç kazanmasında en önemli etkenlerden biri, ABD Merkez Bankası’nın faiz indirim süreci. Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) görece daha dengeli bir çizgi izlemesi ve küresel rezervlerde çeşitlendirme isteği, euroyu öne çıkarıyor. Açıkçası bankaların tahminleri de bu tabloyu destekler nitelikte.

Deutsche Bank ve Goldman Sachs gibi Wall Street’in önde gelen kurumları, doların değer kaybedeceği ve bu sürecin euro lehine bir denge yaratacağı görüşünde. Almanya merkezli Commerzbank’ın projeksiyonlarına göre euro, 2026’da 67,10 TL’ye, 2027’de ise 68,40 TL’ye kadar yükselebilir. Aynı bankanın dolar tahminleri ise 2026 Mart ayı için 45,00 TL, 2026 Aralık ayı ve 2027 için 57,00 TL seviyesinde.

DOLAR ENDEKSİ NE SÖYLÜYOR?

Fed’in faiz indirimi adımları ve ABD ekonomisine ilişkin belirsizlikler, doların küresel cazibesini sınırlıyor. Bu durum dolar endeksine de yansımış durumda. Yıla 109 puanla başlayan endeks, yıl içinde 96 puana kadar geriledi. Şu sıralar ise 98 puan civarında seyrediyor.

Uzmanlar, endeksteki bu zayıflamanın doların diğer para birimleri karşısındaki çekiciliğini azalttığını söylüyor. Yatırımcıların euro başta olmak üzere alternatif varlıklara yönelmesi de tam olarak bu noktada hız kazanıyor.