Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

Dolar endeksinde işler karıştı

Fed’in faiz indirimleri ve ABD ekonomisine dair belirsizlikler doların küresel gücünü törpülerken, euro hızlı bir yükseliş yakaladı. Merkez bankalarının rezerv tercihlerindeki değişim, 2026’ya doğru euronun daha güçlü bir alternatif olabileceğine işaret ediyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Dolar endeksinde işler karıştı
KAYNAK:
Berkay Alptekin
|
GİRİŞ:
14.12.2025
saat ikonu 11:52
|
GÜNCELLEME:
14.12.2025
saat ikonu 11:52

Küresel ticaretin ve merkez bankası rezervlerinin yıllardır değişmeyen yıldızı olan , alışılmış rahat günlerinden uzaklaşıyor. ABD ekonomisine yönelik soru işaretleri ve para politikasındaki gevşeme adımları, doların uluslararası sistemdeki ağırlığını tartışmaya açmış durumda. Bu tabloda öne çıkan para birimi ise euro.

İlkay Akkaya’nın Nefes’te yer alan haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump’ın küresel ticarette yarattığı parçalanma, artan jeopolitik gerilimler ve faiz politikaları, yıl boyunca yatırımcıların ve merkez bankalarının odağını dolardan uzaklaştırdı. 2026’ya dair beklentilerde euro, giderek daha sık “alternatif rezerv para” olarak anılmaya başladı.

KUR CEPHESİNDE TABLO NET

Rakamlar da bu eğilimi doğruluyor. Dolar, 2025 yılına 35,3585 liradan başladı. Bugünlerde ise 42,6953 lirayı görmüş durumda. Yaklaşık bir yılda yüzde 21’e yakın bir yükselişten söz ediyoruz.

Euro cephesinde tablo daha çarpıcı. 2025’e 36,6255 liradan giren euro, 50,1272 liraya kadar tırmandı. Bu da yüzde 36,81’lik bir artış anlamına geliyor. Enflasyonun üzerinde getiri sağlayan euro, vergiler hariç tutulduğunda Türk Lirası mevduat getirisine de epey yaklaşmış görünüyor.

DOLARIN ALTERNATİFİ Mİ OLUYOR?

Uzmanlara göre euronun güç kazanmasında en önemli etkenlerden biri, ABD Merkez Bankası’nın faiz indirim süreci. Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) görece daha dengeli bir çizgi izlemesi ve küresel rezervlerde çeşitlendirme isteği, euroyu öne çıkarıyor. Açıkçası bankaların tahminleri de bu tabloyu destekler nitelikte.

Deutsche Bank ve Goldman Sachs gibi Wall Street’in önde gelen kurumları, doların değer kaybedeceği ve bu sürecin euro lehine bir denge yaratacağı görüşünde. Almanya merkezli Commerzbank’ın projeksiyonlarına göre euro, 2026’da 67,10 TL’ye, 2027’de ise 68,40 TL’ye kadar yükselebilir. Aynı bankanın dolar tahminleri ise 2026 Mart ayı için 45,00 TL, 2026 Aralık ayı ve 2027 için 57,00 TL seviyesinde.

DOLAR ENDEKSİ NE SÖYLÜYOR?

Fed’in adımları ve ABD ekonomisine ilişkin belirsizlikler, doların küresel cazibesini sınırlıyor. Bu durum dolar endeksine de yansımış durumda. Yıla 109 puanla başlayan endeks, yıl içinde 96 puana kadar geriledi. Şu sıralar ise 98 puan civarında seyrediyor.
Uzmanlar, endeksteki bu zayıflamanın doların diğer para birimleri karşısındaki çekiciliğini azalttığını söylüyor. Yatırımcıların euro başta olmak üzere alternatif varlıklara yönelmesi de tam olarak bu noktada hız kazanıyor.

ETİKETLER
#para politikası
#dolar
#faiz indirimi
#abd ekonomisi
#Küresel Ticaret
#Euro Truck Simulator 2
#Rezerv Para
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.