Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

Elon Musk, Samsung merkezine ofis açıp üretimi izleyecek

Tesla’nın özel yapay zekâ yongaları AI5 ve AI6 için düğmeye basan Elon Musk, Samsung’un ABD’deki üretim tesislerinde süreci birebir takip etmeye hazırlanıyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Elon Musk, Samsung merkezine ofis açıp üretimi izleyecek
KAYNAK:
Berkay Alptekin
|
GİRİŞ:
14.12.2025
saat ikonu 11:43
|
GÜNCELLEME:
14.12.2025
saat ikonu 11:43

Küresel çip krizinin yarattığı sıkıntılar hâlâ hafızalardayken, devleri için yonga tedariki artık sadece bir maliyet kalemi değil, doğrudan stratejik bir mesele. Başkalarının tasarladığı çipler için sıraya girmek yerine kendi ’sine yatırım yapan şirketler bu yarışta birkaç adım öne geçiyor. da bu yolu seçen firmalardan biri.

Şirket, kendi ihtiyaçlarına özel yongalar geliştirerek hem tedarik riskini azaltmayı hem de performans avantajı elde etmeyi hedefliyor. Elon Musk’ın son hamlesi de bu stratejinin bir uzantısı olarak görülüyor.

MUSK’TAN AGRESİF HAMLE

Tesla, son dönemde çip üretiminde hem hem de ile çalışarak tedarik zincirini genişletmiş durumda. Hatta Intel’in de bu zincire dahil edilebileceği kulislerde konuşuluyor. Musk’ın daha önce dile getirdiği “TeraFab” konsepti ise işin ne kadar iddialı olduğunu gösteriyor. Bu konsept, yılda 100 ila 200 milyar yonga üretme kapasitesine ulaşmayı hedefliyor.

Gelen bilgilere göre bu agresif planlar artık kağıt üzerinde kalmıyor. Tesla’nın ABD’deki tercihli döküm ortağı olan Samsung, Texas–Taylor’daki üretim tesisinde Elon Musk için özel bir ofis kurmaya hazırlanıyor. Amaç net: Tesla’nın kendi tasarımı olan AI5 ve AI6 yongalarının üretim sürecini baştan sona, birebir denetlemek.

16,5 MİLYAR DOLARLIK ORTAKLIK

Samsung ile Tesla arasında hâlihazırda 16,5 milyar dolarlık büyük bir ortaklık bulunuyor. Kurulacak bu ofis, iş birliğinin daha da derinleştiğine işaret ediyor. Musk’ın üretimi yakından izlemesi, seri üretimin hızlandırılması ve olası aksaklıkların erkenden önüne geçilmesi açısından kritik görülüyor.

Öte yandan Musk, mevcut tedarikçilerin talebi karşılamakta zorlanabileceği ihtimalini de göz ardı etmiyor. Buna ek olarak, TSMC gibi ortaklara yönelik jeopolitik riskler de Tesla’yı tamamen bağımsız bir çip tedarik zinciri kurma fikrine daha da yaklaştırıyor.

ETİKETLER
#Teknoloji
#samsung
#tesla
#ar-ge
#tsmc
#çip krizi
#Yonga Üretimi
#Yonga Üretimi
#Tensorfab
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.