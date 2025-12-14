Elon Musk, Samsung merkezine ofis açıp üretimi izleyecek

Küresel çip krizinin yarattığı sıkıntılar hâlâ hafızalardayken, teknoloji devleri için yonga tedariki artık sadece bir maliyet kalemi değil, doğrudan stratejik bir mesele. Başkalarının tasarladığı çipler için sıraya girmek yerine kendi Ar-Ge’sine yatırım yapan şirketler bu yarışta birkaç adım öne geçiyor. Tesla da bu yolu seçen firmalardan biri.

Şirket, kendi ihtiyaçlarına özel yongalar geliştirerek hem tedarik riskini azaltmayı hem de performans avantajı elde etmeyi hedefliyor. Elon Musk’ın son hamlesi de bu stratejinin bir uzantısı olarak görülüyor.

MUSK’TAN AGRESİF HAMLE

Tesla, son dönemde çip üretiminde hem Samsung hem de TSMC ile çalışarak tedarik zincirini genişletmiş durumda. Hatta Intel’in de bu zincire dahil edilebileceği kulislerde konuşuluyor. Musk’ın daha önce dile getirdiği “TeraFab” konsepti ise işin ne kadar iddialı olduğunu gösteriyor. Bu konsept, yılda 100 ila 200 milyar yonga üretme kapasitesine ulaşmayı hedefliyor.

Gelen bilgilere göre bu agresif planlar artık kağıt üzerinde kalmıyor. Tesla’nın ABD’deki tercihli döküm ortağı olan Samsung, Texas–Taylor’daki üretim tesisinde Elon Musk için özel bir ofis kurmaya hazırlanıyor. Amaç net: Tesla’nın kendi tasarımı olan AI5 ve AI6 yongalarının üretim sürecini baştan sona, birebir denetlemek.

16,5 MİLYAR DOLARLIK ORTAKLIK

Samsung ile Tesla arasında hâlihazırda 16,5 milyar dolarlık büyük bir ortaklık bulunuyor. Kurulacak bu ofis, iş birliğinin daha da derinleştiğine işaret ediyor. Musk’ın üretimi yakından izlemesi, seri üretimin hızlandırılması ve olası aksaklıkların erkenden önüne geçilmesi açısından kritik görülüyor.

Öte yandan Musk, mevcut tedarikçilerin talebi karşılamakta zorlanabileceği ihtimalini de göz ardı etmiyor. Buna ek olarak, TSMC gibi ortaklara yönelik jeopolitik riskler de Tesla’yı tamamen bağımsız bir çip tedarik zinciri kurma fikrine daha da yaklaştırıyor.