11. Yargı Paketi Meclis'ten geçti mi, ne zaman yürürlüğe girecek? 15 madde kabul edildi

11. Yargı Paketi olarak bilinen Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin TBMM Adalet Komisyonunda ilk maddeleri kabul edildi.

TBMM'ye sunulan 11. Yargı Paketi'nin son durumu gündem oldu. Vatandaşlar tarafından 11. Yargı Paketi Meclis'ten geçti mi, ne zaman yürürlüğe girecek sorularının cevapları araştırılıyor.

11. YARGI PAKETİ MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ?

11. Yargı Paketi'nin ilk 15 maddesi Meclis'te kabul edildi. Ancak henüz tüm maddeles Meclis'te kabul edilmiediği için teklif yasalaşmadı.

11. YARGI PAKETİ NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

11. Yargı Paketi'nin yürürlüğe girebilmesi için tüm maddelerinin TBMM'de kabul edilmesi gerekiyor. TBMM'de kabul edilmesinin ardından yapılacak düzenlemeler, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

11. YARGI PAKETİ RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI MI?

11. Yargı Paketi'nin görüşmleri henüz sona ermedi. Görüşmelerin tamamlnamsının ardından TBMM GEnel Kuurlu'nda onaylanacak ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

11. YARGI PAKETİ'NDE KOVİD-19 DÜZENLEMESİ

Kamuoyunda "Kovid-19 düzenlemesi" olarak bilinen, kapalı cezaevinden açık cezaevine, açık cezaevinden de denetimli serbestliğe daha erken ayrılmayı öngören düzenlemenin kapsamı genişletilecek. Bu düzenlemeye, 31 Temmuz 2023 öncesinde suç işleyenler de dahil edilecek.

Terör ve örgütlü suçlar, alt soy ve üst soya, kardeşe, eşe, boşanılan eşe, kadına, çocuklara, beden veya ruh bakımından kendisini savunmayacak kişiye yönelik kasten öldürme, cinsel saldırı ile çocuğun cinsel istismarı suçları hariç olmak üzere, 31 Temmuz 2023 tarihi ve öncesinde işlenmiş suçlar nedeniyle kapalı ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlülerden, toplam hapis cezası 10 yıldan az ise 1 ayını, 10 yıl ve daha fazla ise 3 ayını bu kurumlarda geçirip ilgili mevzuat uyarınca açık ceza infaz kurumlarına ayrılmasına 3 yıl veya daha az süre kalanlar, bu şartların oluştuğu tarih itibarıyla açık ceza infaz kurumlarına ayrılabilecek.

Bu hükümlüler ile 31 Temmuz 2023 tarihi ve öncesinde işlenmiş suçlar nedeniyle açık ceza infaz kurumunda bulunan hükümlüler, talepleri halinde en az 3 ay açık ceza infaz kurumunda kalmış olmak şartıyla ilgili mevzuat uyarınca cezaların denetimli serbestlik tedbiri altında infazı uygulamasından 3 yıl erken yararlandırılacak. Yeni düzenleme çerçevesinde uyum düzenlemesi de yapılacak.