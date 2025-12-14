Kahveyi yanlış yerde saklıyoruz: Uzmanlar, 'o değerli çekirdeği buzdolabına koymayın' uyarısı yaptı!

Kahve çekirdekleri, doğanın bize sunduğu en karmaşık ve hassas gıdalardan biridir. İçerisinde yüzlerce farklı aroma bileşeni, uçucu yağlar ve lezzet notaları barındırır. Bu zenginliğin fincanınıza ulaşabilmesi için doğru kavurma ve doğru demleme teknikleri kadar, hatta belki de onlardan daha fazla, doğru saklama yöntemleri hayati önem taşır. Marketten alınan vakumlu paketler açıldıktan veya kahve dükkanından taze kavrulmuş çekirdekler eve girdikten sonra, kahve ile zaman arasında amansız bir yarış başlar. Birçok tüketici, sebzeleri veya süt ürünlerini taze tuttuğu mantığıyla hareket ederek kahve paketini hemen buzdolabına kaldırma eğilimindedir. Ancak kahve, taze bir gıda olmaktan ziyade, kuru bakliyat veya baharat kategorisine daha yakındır ve soğuk zincire ihtiyaç duymaz. Tam tersine, buzdolabının yarattığı nemli ve değişken ısı ortamı, kahve çekirdeklerinin en büyük kabusu olan oksidasyon ve nemlenme sürecini hızlandırır. Baristaların ve gıda mühendislerinin ortak görüşü, buzdolabının kahve için bir koruma kalkanı değil, bir lezzet mezarlığı olduğu yönündedir.