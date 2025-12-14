Menü Kapat
 Nalan Güler Güven

Bursa'yı dolandıran kuyumcu 120 milyonluk vurgun yaptı! Mağdurlar arasında cumhuriyet savcısı da var!

Bursa Kapalıçarşı'da faaliyet gösteren bir kuyumcuda dolandırıcılık iddiaları şehirde yankı uyandırdı. 'Altın işletme' adı altında düzenli kar payı vaadiyle onlarca kişiden para ve altın topladığı iddia edilen kuyumcunun 120 milyon liralık vurgun yaptığı öne sürüldü. Dosyada mağdur sıfatıyla yer alan isimlerden birinin cumhuriyet savcısı olduğu da görüldü.

İddiaya göre şüpheliler M.B.A., H.Ç.A. ve E.B., müşterilere verdikleri güvenle altınların işletileceğini, belirli aralıklarla kar payı dağıtılacağını söyledi. Bu vaade kanan yaklaşık 40 kişi, kimi düğün için biriktirdiği parasını, kimi ticaret için ayırdığı sermayesini, kimi ise aldığı ürünlerin bedelini kuyumcuya teslim etti. Ancak bir süre sonra ödemeler kesildi, ana paralar da geri verilmedi.

Bursa'yı dolandıran kuyumcu 120 milyonluk vurgun yaptı! Mağdurlar arasında cumhuriyet savcısı da var!

MAĞDURLAR KUYUMCU ÖNÜNDE TOPLANDI

Olayın kamuoyuna yansımasının ardından çok sayıda mağdur dükkanı önünde toplanarak tepkisini dile getirdi. Zaman zaman gergin anların yaşandığı protestoda vatandaşlar, kendilerini oyalayan vaatlere artık inanmadıklarını söyledi. Bazı mağdurlar, şüphelilerin yasa dışı bahis oynadığı iddiasını da gündeme getirdi.

Bursa'yı dolandıran kuyumcu 120 milyonluk vurgun yaptı! Mağdurlar arasında cumhuriyet savcısı da var!

ÖDEME SÖZÜ ÜZERİNEŞİKAYETLERİNİ GERİ ÇEKTİLER YİNE MAĞDUR OLDULAR!

Şüpheliler ise ifadelerinde olayın değil, ticari bir anlaşmazlık olduğunu savundu. Ödeme sözü verilmesi üzerine bazı mağdurların geçici olarak şikayetlerinden vazgeçtiği, ancak vaatlerin yerine getirilmemesi üzerine yeniden suç duyurusunda bulundukları öğrenildi.

Bursa'yı dolandıran kuyumcu 120 milyonluk vurgun yaptı! Mağdurlar arasında cumhuriyet savcısı da var!

KUYUMCULAR ODASI DEVREDE

Kuyumcular Odası Başkanı İsa Altıkardeş, çok sayıda mağdurun odaya başvurduğunu belirterek, "Sorunun çözümü için girişimlerde bulunduk ancak şu ana kadar somut bir sonuç alınamadı" dedi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülüyor.

