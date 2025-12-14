Hırsızlar bu sefer sert kayaya çarptı! Kuyumcudan kaçışları kameraya böyle yansıdı

İstanbul Esenyurt’ta hırsızlar bu sefer sert kayaya çarptı. Bir kuyumcuyu gözlerine kestiren hırsızlar sabah karşı dükkânın kepenklerini kesmeye çalışırken alarmın çalmasıyla neye uğradığını şaşırdı.

Dört hırsız, Esenyurt’ta bir kuyumcu dükkanını soymak için plan yaptı. Sabah saat 4 sularında araçla gelen hırsızlar, kuyumcunun kepengini açmaya çalıştı. Şahıslar, ellerindeki aletle kepenk kilidini zorladıkları anda dükkanın alarmı çalmaya başladı. Çıkan ses üzerine büyük panik yaşayan şüpheliler, tüm çabalarına rağmen kuyumcuya giremeden geldikleri araçla hızla kaçtı. Hırsızların tüm yaptıkları kuyumcunun güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.