Dünya
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

Avustralya'daki gençler sosyal medya yasağını iki günde deldi

16 yaş altına yönelik sosyal medya yasağı Avustralya’da yürürlüğe girdi ancak gençler, yaş doğrulama sistemlerindeki açıkları kullanarak platformlara kısa sürede geri dönmenin yollarını buldu.

Avustralya’daki gençler sosyal medya yasağını iki günde deldi
’da 16 yaş altını kapsayan ve dünyada bir ilk olarak hayata geçirilen ulusal sosyal medya yasağı, uygulamaya girmesinden yalnızca iki gün sonra etkisi sorgulanan bir düzenlemeye dönüştü.

TikTok, Instagram, Facebook, YouTube ve Snapchat’in de aralarında bulunduğu 10 büyük platformu kapsayan yasak kapsamında on binlerce hesap kapatıldı. Buna rağmen, ülke genelindeki gençlerin farklı yöntemlerle engelleri aşmayı başardığı ortaya çıktı.

10 Aralık’ta yürürlüğe giren düzenleme sonrasında yalnızca TikTok’ta yaklaşık 200 bin hesabın kapatıldığı açıklandı. İletişim Bakanı Anika Wells, platformların önümüzdeki altı ay boyunca her ay kapatılan hesaplara ilişkin rapor sunmak zorunda olduğunu belirtti. Kurallara uymayan şirketleri ise 49,5 milyon Avustralya dolarına, yani yaklaşık 32,9 milyon ABD dolarına varan cezalar bekliyor.

YÜZ TANIMA SİSTEMLERİNDEKİ AÇIKLAR KULLANILDI

Hesapların kapatılmasına rağmen birçok genç, yaş doğrulama mekanizmalarındaki boşluklardan faydalanarak sosyal medyaya erişimini sürdürdü. 14 yaşındaki Lucy Brooks, Snapchat’e kısa süreli erişim sorunu yaşadıklarını ancak ebeveynlerinin ya da 16 yaşından büyük arkadaşlarının fotoğraflarını kullanarak yeni hesap açtıklarını anlattı. Brooks’a göre bu süreç yalnızca bir gün sürdü.

Bazı gençler ise yüz tanıma testlerini geçmek için oldukça basit yöntemlere başvurdu. Dişlerini göstermemek, yüzlerini buruşturmak ya da kaşlarını çatmak yeterli oldu. Daha büyük görünmek için makyaj yapan, takma kirpik kullananlar da vardı.

Sydney’den 15 yaşındaki Noah Jones, yalnızca kaşlarını çatıp kameraya bakarak Snapchat’e yeniden giriş yapabildiğini söyledi. 15 yaşındaki müzisyen adayı Shar ise gerçek yaşını yazmasına rağmen TikTok, Instagram ve Snapchat’te hiçbir engelle karşılaşmadığını dile getirdi.

VPN, ŞİRKETLER VE DENETİM TARTIŞMASI

kullanımı da gençler arasında hızla yayılan yöntemlerden biri haline geldi. Ancak platformlar bu girişimleri tespit edebildiklerini savunuyor. Snapchat, sadece anlık bağlantıya değil, hesabın son bir ayda hangi ülkelerden aktif olduğuna bakarak uygunluk değerlendirmesi yaptığını açıkladı. Meta da IP adresi dışında farklı sinyallerle kullanıcıların konumunu anlamaya çalıştıklarını doğruladı.

Yasanın uygulanmasından sorumlu eSafety Komiseri Julie Inman Grant, tüm platformlara hesap kapatma verileri ve uyum süreçlerine dair resmi bildirimler gönderildiğini duyurdu. Bakan Wells ise sürecin sorunsuz ilerlemeyeceğini açıkça kabul etti. Wells, “Bugün bu engelleri aşmış olmaları, bir hafta ya da bir ay sonra da aynı şeyi yapabilecekleri anlamına gelmez” diyerek platformlara ve gençlere uyarıda bulundu.

KAPSAM DIŞI KALAN PLATFORMLAR DİKKAT ÇEKİYOR

Düzenleme; WhatsApp gibi mesajlaşma uygulamalarını, Roblox gibi oyun platformlarını ve Google Classroom gibi eğitim araçlarını kapsamıyor. Bu durum da yasağın sınırları ve etkinliği konusunda ayrı bir tartışma başlığı oluşturuyor.

