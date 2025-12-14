Mauro Icardi transferine maaş engeli! Avrupa devi son noktayı koydu

Okan Buruk’un başındaki Galatasaray’da Arjantinli golcü Mauro Icardi ile yeni sözleşme konusunda henüz uzlaşma sağlanamadı. Sarı-kırmızılı ekipteki geleceği belirsizliğini koruyan 32 yaşındaki forvet, Avrupa’nın önde gelen kulüplerinin dikkatini çekti.

Inter'de oynadığı dönemde gösterdiği performansla dikkat çeken yıldız futbolcu için özellikle İtalyan ekiplerinin harekete geçmesi bekleniyor.

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Mauro Icardi ile ilgilenen kulüpler arasında yer alan dev kulübün transferde frene bastığı kaydedildi.

ICARDI, MİLAN'IN RADARINDA

Galatasaray’da forma giyen Arjantinli golcü Mauro Icardi’ye, Serie A’nın güçlü ekiplerinden Milan’ın ilgi gösterdiği öğrenildi. Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan 32 yaşındaki forvet, bu durum nedeniyle İtalyan kulübünün takibine girdi.

Milan'ın transfer listesinde Arjantinli yıldızın yanı sıra Manchester United'dan Joshua Zirkzee ile Parma'dan Mateo Pellegrino'nun da yer aldığı öğrenilmişti.

Mauro Icardi isminin Milan'la anılması sonrası bazı taraftarların heyecanlandığı, ancak bu transferin kulüpte hoş karşılanmadığı vurgulandı.

MAAŞI MİLAN'I DÜŞÜNMEYE İTİYOR

Galatasaray'da yıllık 10 milyon euro kazanan Mauro Icardi'nin maaşının yüksek olmasının Milan'ı düşündürdüğü belirtildi.

Öte yandan Mauro Icardi için Serie A'dan Como'nun da ilgisinin olduğu ileri sürülmüştü.

32 yaşındaki santrfor, bu sezon Galatasaray'da 21 müsabakada forma şansı buldu. Mauro Icardi bu süreçte 8 gol atma başarısı gösterdi.

Sarı-kırmızılı takımın yıldızının mevcut sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Arjantinli golcünün güncel piyasa değeri 8 milyon euro.

Barcelona altyapısında yetişen Mauro Icardi daha sonra Sampdoria, Inter ve PSG'de oynadı. Galatasaray, PSG'den kiraladığı Mauro Icardi'nin bonservisini 10 milyon euroluk bedelle almıştı.

Süper Lig'de 1 kez gol krallığı yaşayan Mauro Icardi, sarı-kırmızılı takımda 3 Süper Lig şampiyonluğu, 1 Türkiye Kupası şampiyonluğu ve 1 TFF Süper Kupa şampiyonluğu yaşamıştı.