Editor
 Berkay Alptekin

Mauro Icardi transferine maaş engeli! Avrupa devi son noktayı koydu

Galatasaray'da forma giyen 32 yaşındaki Arjantinli golcü Mauro Icardi'nin sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. 32 yaşındaki yıldız, özellikle İtalyan takımlarının ilgisini çekiyor. Ancak yüksek maaşı bazı kulüpleri caydıracak gibi duruyor.

Mauro Icardi transferine maaş engeli! Avrupa devi son noktayı koydu
Haber Merkezi
14.12.2025
11:01
14.12.2025
11:01

Okan Buruk’un başındaki ’da Arjantinli golcü ile yeni sözleşme konusunda henüz uzlaşma sağlanamadı. Sarı-kırmızılı ekipteki geleceği belirsizliğini koruyan 32 yaşındaki forvet, Avrupa’nın önde gelen kulüplerinin dikkatini çekti.

Inter'de oynadığı dönemde gösterdiği performansla dikkat çeken yıldız futbolcu için özellikle İtalyan ekiplerinin harekete geçmesi bekleniyor.

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Mauro Icardi ile ilgilenen kulüpler arasında yer alan dev kulübün transferde frene bastığı kaydedildi.

Mauro Icardi transferine maaş engeli! Avrupa devi son noktayı koydu

ICARDI, MİLAN'IN RADARINDA

Galatasaray’da forma giyen Arjantinli golcü Mauro Icardi’ye, ’nın güçlü ekiplerinden ’ın ilgi gösterdiği öğrenildi. Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan 32 yaşındaki forvet, bu durum nedeniyle İtalyan kulübünün takibine girdi.

Milan'ın listesinde Arjantinli yıldızın yanı sıra Manchester United'dan Joshua Zirkzee ile Parma'dan Mateo Pellegrino'nun da yer aldığı öğrenilmişti.

Mauro Icardi isminin Milan'la anılması sonrası bazı taraftarların heyecanlandığı, ancak bu transferin kulüpte hoş karşılanmadığı vurgulandı.

Mauro Icardi transferine maaş engeli! Avrupa devi son noktayı koydu

MAAŞI MİLAN'I DÜŞÜNMEYE İTİYOR

Galatasaray'da yıllık 10 milyon euro kazanan Mauro Icardi'nin maaşının yüksek olmasının Milan'ı düşündürdüğü belirtildi.

Öte yandan Mauro Icardi için Serie A'dan Como'nun da ilgisinin olduğu ileri sürülmüştü.

32 yaşındaki santrfor, bu sezon Galatasaray'da 21 müsabakada forma şansı buldu. Mauro Icardi bu süreçte 8 gol atma başarısı gösterdi.

Mauro Icardi transferine maaş engeli! Avrupa devi son noktayı koydu

Sarı-kırmızılı takımın yıldızının mevcut sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Arjantinli golcünün güncel piyasa değeri 8 milyon euro.

Barcelona altyapısında yetişen Mauro Icardi daha sonra Sampdoria, Inter ve PSG'de oynadı. Galatasaray, PSG'den kiraladığı Mauro Icardi'nin bonservisini 10 milyon euroluk bedelle almıştı.

'de 1 kez gol krallığı yaşayan Mauro Icardi, sarı-kırmızılı takımda 3 Süper Lig şampiyonluğu, 1 Türkiye Kupası şampiyonluğu ve 1 TFF Süper Kupa şampiyonluğu yaşamıştı.

