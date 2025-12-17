Menü Kapat
 Şenay Yurtalan

İstanbul 17 Aralık elektrik kesintisi sorgulama ekranı! İstanbul’da elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ açıkladı

İstanbul 17 Aralık elektrik kesintisi sorgulama ekranı BEDAŞ tarafından kullanıma açıldı. Kurum tarafından yapılan bilgilendirmeye göre bugün Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çatalca, Esenler, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Küçükçekmece, Sarıyer, Silivri, Sultangazi ve Zeytinburnu ilçelerinde yüzlerce mahallede planlı elektrik kesintisi uygulanacak. Peki, İstanbul’da elektrikler ne zaman gelecek? İşte cevabı…

İstanbul 17 Aralık elektrik kesintisi sorgulama ekranı! İstanbul’da elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ açıkladı
17.12.2025
17.12.2025
saat ikonu 09:30

17 Aralık Çarşamba günü ’da tam 22 ilçede yaşanacak. Bakım, onarım ve yatırım çalışmaları nedeniyle gerçekleşen kesintiler farklı bölgeleri günün farklı saatlerinde etkileyecek. tarafından yapılan açıklamaya göre pek çok bölgede sabah saat 09.00 sularında başlayan kesintiler, bazı bölgelerde akşam saat 18.00’3 kadar devam edecek…

İstanbul 17 Aralık elektrik kesintisi sorgulama ekranı! İstanbul’da elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ açıkladı

Boğaziçi Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (BEDAŞ) resmi internet sitesi (www.bedas.com.tr) mobil uygulaması ve 186 numaralı telefon hattı üzerinden kent genelinde yaşanacak planlı elektrik kesintilerini kamuoyu ile paylaştı. Yaşanabilecek voltaj dalgalanmalarının yol açacağı elektrikli cihaz arızalarına karşı vatandaşlar uyarılırken, İstanbul’da elektriklerin ne zaman gidip ne zaman geleceği, planlı kesintinin sebebi ve etkilenecek tüm mahalleler bildirildi.

İstanbul 17 Aralık elektrik kesintisi sorgulama ekranı! İstanbul’da elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ açıkladı

17 ARALIK İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİNİ SORGULAMAK İÇİN BURAYA TIKLAYIN (AYEDAŞ)

17 ARALIK İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİNİ SORGULAMAK İÇİN BURAYA TIKLAYIN (BEDAŞ)

