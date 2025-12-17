İstanbul 17 Aralık elektrik kesintisi sorgulama ekranı! İstanbul’da elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ açıkladı

17 Aralık Çarşamba günü İstanbul’da tam 22 ilçede elektrik kesintisi yaşanacak. Bakım, onarım ve yatırım çalışmaları nedeniyle gerçekleşen kesintiler farklı bölgeleri günün farklı saatlerinde etkileyecek. BEDAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre pek çok bölgede sabah saat 09.00 sularında başlayan kesintiler, bazı bölgelerde akşam saat 18.00’3 kadar devam edecek…

Boğaziçi Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (BEDAŞ) resmi internet sitesi (www.bedas.com.tr) mobil uygulaması ve 186 numaralı telefon hattı üzerinden kent genelinde yaşanacak planlı elektrik kesintilerini kamuoyu ile paylaştı. Yaşanabilecek voltaj dalgalanmalarının yol açacağı elektrikli cihaz arızalarına karşı vatandaşlar uyarılırken, İstanbul’da elektriklerin ne zaman gidip ne zaman geleceği, planlı kesintinin sebebi ve etkilenecek tüm mahalleler bildirildi.