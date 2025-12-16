Elektrik çarptı, damdan düşüp betona çakıldı! Sokakta görenler ‘Sen ölmedin mi' diye soruyor

Elektrik çarpan, damdan düşen, komadan çıkıp hayata tutunan Balcı yaşadıklarını şu sözlerle anlattı...

"11 GÜN YOĞUN BAKIMDA KALDIM"

"Bir evin üçüncü katında çalışıyordum. Klimayı yerine kurdum. Daha sonra borusunu dışarı uzatırken yüksek gerilim hattına kapıldım. Üçüncü kattan aşağıya düştüm. İç kanama geçirdim. Kalbim durdu. O sırada orada bulunan sağlıkçı bir arkadaş yetişti. Allah razı olsun, müdahale ederek kalbimi tekrar çalıştırdı. 11 gün yoğun bakımda kaldım. Bunun 7 günü bilincim kapalıymış."