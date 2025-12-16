Elektrik çarptı, damdan düşüp betona çakıldı! Sokakta görenler ‘Sen ölmedin mi' diye soruyor

Kategoriler
Adana'da klima takarken elektrik akımına kapılıp 3 katlı binanın damından düşen genç, 11 gün komada kaldığı süreçte pes etmedi ve hayata tutundu. Şimdi ise herkesin "öldü" sandığı genci sokak yürürken görenler, şaşkın bakışlar içinde ‘Sen ölmedin mi?' diye soruyor.
Adana'nın Seyhan ilçesinde bir binanın 3'üncü katına klima montajı yapmak için çıkan Halil Balcı, dış üniteyi yerleştirmeye çalıştığı sırada elektrik akımına kapılarak yere düştü.
Balcı'nın yerde acı çektiğini gören vatandaşlar, durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Balcı, Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
11 gün komada kalan Balcı, uzun ve zorlu bir tedavi sürecinin ardından gözlerini yeniden açtı. Hayata tutunan ve kısa sürede iyileşen Balcı tekrar işinin başına geçti.
Elektrik çarpan, damdan düşen, komadan çıkıp hayata tutunan Balcı yaşadıklarını şu sözlerle anlattı...
"Bir evin üçüncü katında çalışıyordum. Klimayı yerine kurdum. Daha sonra borusunu dışarı uzatırken yüksek gerilim hattına kapıldım. Üçüncü kattan aşağıya düştüm. İç kanama geçirdim. Kalbim durdu. O sırada orada bulunan sağlıkçı bir arkadaş yetişti. Allah razı olsun, müdahale ederek kalbimi tekrar çalıştırdı. 11 gün yoğun bakımda kaldım. Bunun 7 günü bilincim kapalıymış."
"HERKES BENİ ÖLDÜ SANIYOR"
"Herkes beni öldü sanıyor. Görenler hayret ediyor. ‘Hem elektrik çarpıyor hem de yüksekten düşüyorsun, verilmiş sadakan varmış' diyorlar. Beni öldü sananlara sesleniyorum Ölmedim, yaşıyorum. Oradan tek parça çıktım, çok şükür"