Galatasaray'da Icardi düğümü çözüldü: Gece yarısı resmi açıklama geldi!

Boğaziçi Üniversitesi Spor Ödülleri töreninde sarı-kırmızılı camiayı temsil eden Eray Yazgan, kulübün kazandığı "Yılın Takımı" ve "Yılın Spor Yöneticisi" gibi prestijli ödüllerin ardından önemli açıklamalarda bulundu.

ASIL ODAK NOKTASI AVRUPA'DA BAŞARI

Konuşmasına Galatasaray’ın 1481 yılına dayanan köklü eğitim geleneğine vurgu yaparak başlayan Yazgan, kazanılan başarıların teknik heyet, futbolcular ve taraftarların ortak emeği olduğunu ifade etti. Albert Long Hall Kültür Merkezi'ndeki törende camianın gurur dolu bir gece yaşadığını belirten Yazgan, asıl odak noktalarının Ali Sami Yen’den miras kalan "Avrupa’da başarı" vizyonu olduğunu hatırlattı.

"MAYISLAR BİZİMDİR"

Sarı-kırmızılı ekibin ligdeki ve Avrupa’daki gidişatını değerlendiren Yazgan, Şampiyonlar Ligi’nde toplanan 9 puanın üzerine koyarak ilerleyeceklerine olan inancını dile getirdi. Süper Lig’de son üç sezonun şampiyonu olarak hedeflerinin net olduğunu vurgulayan Yazgan, sezonun ikinci yarısında vites büyüteceklerini müjdeledi. İlk yarıda derbi maçlarda ve Trabzonspor karşısında istedikleri sonuçları alamadıklarını ancak ikinci yarıda bu durumu tersine çevireceklerini belirten Yazgan, "Mayıslar bizimdir" diyerek 26. şampiyonluk ve Türkiye Kupası için camiaya söz verdi.

Haberlerin merkezindeki isim olan Arjantinli yıldız Mauro Icardi hakkında da samimi açıklamalarda bulunan Yazgan, golcü oyuncunun takımdaki ağırlığına dikkat çekti.

ICARDI'NİN AÇIKLAMASI

Arjantinli golcü Mauro Icardi'nin durumuna değinen Yazgan, "Icardi, bizim kıymetlimiz ve kaptanımız. Bizim için çok önemli bir oyuncu. Geçen sene çok büyük bir sakatlık yaşadı. O sakatlıktan dönmek, hiçbir oyuncu için kolay değil. Onun azmi, futbol sevgisi, Galatasaray sevgisi ve taraftarların da onu çok sevmesi sayesinde sahalara döndü. Bizim hücum hattımızda ciddi bir rekabet var. Icardi de bu rekabette her zaman bizim yanımızda olacaktır. Sevgili kaptanımız, inşallah hep bizimle beraber olacaktır" belirterek ayrılık iddialarının önünü kesti.