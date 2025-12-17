Menü Kapat
SON DAKİKA!
Spor
Galatasaray'da Icardi düğümü çözüldü: Gece yarısı resmi açıklama geldi!

Galatasaray’ın Arjantinli süper yıldızı Mauro Icardi’nin takımdaki geleceği tartışılmaya devam ederken, Genel Sekreter Eray Yazgan’dan beklenen açıklama geldi. Boğaziçi Üniversitesi Spor Ödülleri töreninde konuşan Yazgan, Icardi'nin transfer iddialarına "o bizim kıymetlimiz" dedi. İşte detaylar...

Galatasaray'da Icardi düğümü çözüldü: Gece yarısı resmi açıklama geldi!
Boğaziçi Üniversitesi Spor Ödülleri töreninde sarı-kırmızılı camiayı temsil eden Eray Yazgan, kulübün kazandığı "Yılın Takımı" ve "Yılın Spor Yöneticisi" gibi prestijli ödüllerin ardından önemli açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'da Icardi düğümü çözüldü: Gece yarısı resmi açıklama geldi!

ASIL ODAK NOKTASI AVRUPA'DA BAŞARI

Konuşmasına ’ın 1481 yılına dayanan köklü eğitim geleneğine vurgu yaparak başlayan Yazgan, kazanılan başarıların teknik heyet, futbolcular ve taraftarların ortak emeği olduğunu ifade etti. Albert Long Hall Kültür Merkezi'ndeki törende camianın gurur dolu bir gece yaşadığını belirten Yazgan, asıl odak noktalarının Ali Sami Yen’den miras kalan "Avrupa’da başarı" vizyonu olduğunu hatırlattı.

Galatasaray'da Icardi düğümü çözüldü: Gece yarısı resmi açıklama geldi!

"MAYISLAR BİZİMDİR"

Sarı-kırmızılı ekibin ligdeki ve Avrupa’daki gidişatını değerlendiren Yazgan, ’nde toplanan 9 puanın üzerine koyarak ilerleyeceklerine olan inancını dile getirdi. ’de son üç sezonun şampiyonu olarak hedeflerinin net olduğunu vurgulayan Yazgan, sezonun ikinci yarısında vites büyüteceklerini müjdeledi. İlk yarıda derbi maçlarda ve Trabzonspor karşısında istedikleri sonuçları alamadıklarını ancak ikinci yarıda bu durumu tersine çevireceklerini belirten Yazgan, "Mayıslar bizimdir" diyerek 26. şampiyonluk ve Türkiye Kupası için camiaya söz verdi.

Galatasaray'da Icardi düğümü çözüldü: Gece yarısı resmi açıklama geldi!

Haberlerin merkezindeki isim olan Arjantinli yıldız hakkında da samimi açıklamalarda bulunan Yazgan, golcü oyuncunun takımdaki ağırlığına dikkat çekti.

ICARDI'NİN AÇIKLAMASI

Arjantinli golcü Mauro Icardi'nin durumuna değinen Yazgan, "Icardi, bizim kıymetlimiz ve kaptanımız. Bizim için çok önemli bir oyuncu. Geçen sene çok büyük bir sakatlık yaşadı. O sakatlıktan dönmek, hiçbir oyuncu için kolay değil. Onun azmi, sevgisi, Galatasaray sevgisi ve taraftarların da onu çok sevmesi sayesinde sahalara döndü. Bizim hücum hattımızda ciddi bir rekabet var. Icardi de bu rekabette her zaman bizim yanımızda olacaktır. Sevgili kaptanımız, inşallah hep bizimle beraber olacaktır" belirterek ayrılık iddialarının önünü kesti.

Galatasaray'da Icardi düğümü çözüldü: Gece yarısı resmi açıklama geldi!
ETİKETLER
#Futbol
#galatasaray
#şampiyonlar ligi
#süper lig
#Mauro Icardi
#Eray Yazgan
#Boğaziçi Üniversitesi Spor Ödülleri
#Spor
