Savaşın görünmeyen yüzü! İsrail ordusu çöküyor: Bir asker daha intihar etti

İsrail'in kuzeyinde yer alan askeri üste görevli bir asker kendini ağır yaraladı. Askerin bilinçli olarak kendini vurduğu ileri sürüldü. Ağır yaralanan İsrail askerinin kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği ifade edildi.

İsrail merkezli Haaretz gazetesinin haberine göre, İsrail ordusunun askerin intiharına ilişkin soruşturma başlattığı kaydedildi.

18 AYLIK VERİLER KAN DONDURDU

İsrail resmi verilerine göre, ekim ayının sonuna kadar geçen 18 aylık süreçte, 36 İsrail askeri intihar etti ve 279 asker intihar girişiminde bulundu.

Gazze Şeridi'nde Ekim 2023'te başlattığı şiddetli saldırılarıyla soykırım yapan İsrail ordusu, 2 yılda 70 binden fazla Filistinliyi öldürdü.