Ev sahibi olmak isteyenler dikkat! Yüzyılın Konut Projesi'nde e-Devlet başvuruları için son şans!

Aralık 17, 2025 09:22
1
Ev sahibi olmak isteyenler dikkat! Yüzyılın Konut Projesi'nde e-Devlet başvuruları için son şans!

Yüzyılın Konut Projesi”nde takvim hızlandı, başvuru için son viraja girildi. e-Devlet ekranları yarın kapanırken, bankalar üzerinden yapılacak başvurular için de cuma günü son gün olacak. Sosyal konut hayali kuranlar için ilk heyecan 29 Aralık’ta yapılacak kuralarla başlayacak. İşte 81 ilde dar gelirli vatandaşların uygun koşullarda ev sahibi olmalarını hedefleyen projenin tüm detayları!

2
Ev sahibi olmak isteyenler dikkat! Yüzyılın Konut Projesi'nde e-Devlet başvuruları için son şans!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakanlık koordinasyonunda TOKİ tarafından 81 ilde dar gelirli vatandaşların uygun koşullarda ev sahibi olmalarını sağlayacak Yüzyılın Konut Projesi için başvurular 10 Kasım'da başladı.

3
Ev sahibi olmak isteyenler dikkat! Yüzyılın Konut Projesi'nde e-Devlet başvuruları için son şans!

BAŞVURU SÜRECİNDE SONA GELİNDİ 

Şehirlerin barınma talebi, nüfus yoğunluğu ve ekonomik yapısı dikkate alınarak planlanan 500 bin sosyal konut için başvurular e-Devlet üzerinden 18 Aralık'ta, Ziraat Bankası, Halk Bankası, Emlak Katılım Bankası üzerinden ise 19 Aralık'ta sona erecek

4
Ev sahibi olmak isteyenler dikkat! Yüzyılın Konut Projesi'nde e-Devlet başvuruları için son şans!

EV SAHİBİ TÜRKİYE 

Başvuru sürecinin bitmesinin ardından hak sahipliğini belirleyecek kuralar ise 29 Aralık'ta başlatılıp 27 Şubat'a kadar devam edecek.

"Ev Sahibi Türkiye" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında evler yüzde 10 peşinat, 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak. Evlerin yüzde 40'ı yani 200 bini 80 metrekarelik 2+1 konutlardan oluşacak. Yüzde 30'u yani 150 bini 65 metrekarelik 2+1, kalan 150 bini ise 55 metrekarelik 1+1 konutlardan oluşacak.

5
Ev sahibi olmak isteyenler dikkat! Yüzyılın Konut Projesi'nde e-Devlet başvuruları için son şans!

ÖDEME PLANLARI 

Konutların fiyatı ve taksit tutarları İstanbul ve Anadolu illerinde farklı olacak. Anadolu'da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin lira, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 200 bin lira, 80 metrekarelik 2+1'ler ise 2 milyon 650 bin liradan satışa sunulacak. Anadolu'da 1+1 konutların taksitleri 6 bin 750 lira olacak. 65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 8 bin 250 lira, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 9 bin 938 lira olarak belirlendi.

6
Ev sahibi olmak isteyenler dikkat! Yüzyılın Konut Projesi'nde e-Devlet başvuruları için son şans!

İSTANBUL'DA FİYATLAR NASIL?

İstanbul'da ise 1+1 konutlar 1 milyon 950 bin lira, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 450 bin lira, 80 metrekarelik 2+1'ler de 2 milyon 950 bin liradan satışa sunulacak. İstanbul'da 1+1 konutların taksitleri 7 bin 313 lira, 65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 9 bin 188 lira, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 11 bin 63 lira olarak belirlendi.

7
Ev sahibi olmak isteyenler dikkat! Yüzyılın Konut Projesi'nde e-Devlet başvuruları için son şans!

KİMLERE ÖZEL KONTENJAN AYRILDI 

Hak sahiplerinin yüzde 5'ini şehit aileleri ve gaziler, yüzde 5'ini engelliler, yüzde 20'sini emekliler, yüzde 10'unu 3 ve daha fazla çocuğa sahip aileler, yüzde 20'sini 18-30 yaş arası gençler, kalan yüzde 40'lık kısmını ise diğer alıcılar oluşturacak.

18 yaşını tamamlamış, geriye dönük 10 yıldır Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olanlar kampanyadan faydalanabilecek. Hane halkı aylık net geliri İstanbul için en fazla 145 bin lira, diğer iller için en fazla 127 bin lira olma koşulu bulunacak. Şehit aileleri ile terör, harp ve vazife malulleri bu şarttan muaf tutulacak.

 

8
Ev sahibi olmak isteyenler dikkat! Yüzyılın Konut Projesi'nde e-Devlet başvuruları için son şans!

Başvuru yapılacak yerlerde (il ise ilde, ilçe ise ilçede, belde ise beldede) adrese dayalı kayıt sistemine göre başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşuluyla ikamet ediyor olma şartı aranacak.

 

9
Ev sahibi olmak isteyenler dikkat! Yüzyılın Konut Projesi'nde e-Devlet başvuruları için son şans!

Emekliler ve deprem bölgesi illeri için nüfusa kayıt veya en az 1 yıl ikamet şartı aranacak. "Şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri" kategorisinde başvuru yapacak olanların, proje ilinde 3 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması gerekecek.

 

10
Ev sahibi olmak isteyenler dikkat! Yüzyılın Konut Projesi'nde e-Devlet başvuruları için son şans!

Başvuru sahiplerinin (eşi ve çocukları dahil), tapuda kayıtlı bağımsız konutu ve/veya (şehit aileleri ile terör, harp ve vazife malulleri hariç) TOKİ ile sözleşmesi bulunmaması gerekiyor. Hisseli ev tapularında ise gayrimenkulün hissesinin değeri 1 milyon lirayı geçmeyen vatandaşlar başvuru yapabilecek.

