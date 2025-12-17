Sörloth Fenerbahçe'ye gelecek mi? Sadettin Saran'dan imza transfer

Trendyol Süper Lig'de kış transfer dönemine sayılı günler kala takımların transfer çalışmaları da hız kazandı. Devre arasında forvet hattına takviye yapmak isteyen Fenerbahçe, İspanya ekibi Atletico Madrid'de forma giyen Norveçli futbolcu Alexander Sörloth'u transfer etmek istiyor. Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın özel olarak istediği belirtilen transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor. İddialara göre Fenerbahçe, İspanyol kulübüyle ve oyuncunun menajeri ile temasa geçti. Yaşanan gelişmelerin ardından taraftarlar tarafından Sörloth Fenerbahçe'ye gelecek mi sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı.

SÖRLOTH FENERBAHÇE'YE GELECEK Mİ?

Takvim'de yer alan habere göre Alexander Sörloth gerekli şartların sağlandığı taktirde Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak bakıyor. Oyuncunun sarı-lacivertlilerden 3.5 yıllık sözleşme istediği belirtiliyor. NEO Spor adlı YouTube programına konuşan gazeteci Serdar Ali Çeliker, Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın Sörloth için özel bir isteği olduğunu açıkladı.

Çeliker yaptığı açıklamada "Başkan, Sörloth transferine takmış durumda. Bir imza transferi istiyor. Bu transfer nasıl olmaz? Sörloth kesin ve net olarak "yüzde yüz gelmiyorum" derse olmaz. 35 mi, 40 mı istiyorlar; verecekler. 15 mi istiyorsun, 12'ye çekelim alalım diyecek. Böyle bir ısrarı var." ifadelerini kullandı.

SÖRLOTH BONSERVİSİ NE KADAR?

Sörloth transferi için Atletico Madrid'in Fenerbahçe'den 35 milyon Euro bonservis beklentisi olduğu iddia edildi. Sörloth'un 12 Aralık 2025 tarihinde güncellenen Transfermarkt verilerine göre 20 milyon Euro piyasa değeri bulunuyor. Norveçli forvet bu sezon Atletico Madrid formasıyla 21 maçta 957 dakika süre aldı. Bu karşılaşmalarda Sörloth 5 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

SÖRLOTH MAAŞI NE KADAR?

30 yaşındaki Norveçli forvetin Fenerbahçe'den 11 milyon Euro maaş istediği iddia ediliyor. Atletico Madrid'de Sörloth'un ne kadar maaş aldığı hakkında ise bir bilgi bulunmuyor.