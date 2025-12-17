Menü Kapat
Sörloth Fenerbahçe'ye gelecek mi? Sadettin Saran'dan imza transfer

Fenerbahçe'de devre arası transfer dönemi için hazırlıklar başladı. İsmi geçen futbolcuların arasında yer alan Alexander Sörloth dikkat çekti. Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın özel olarak istediği iddia edilen Norveçli futbolcu için Atletico Madrid'in istediği bonservis ücreti belli oldu. Taraftarlar tarafından Sörloth Fenerbahçe'ye gelecek mi, bonservisi, maaşı ne kadar sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

Sörloth Fenerbahçe'ye gelecek mi? Sadettin Saran'dan imza transfer
Trendyol 'de kış transfer dönemine sayılı günler kala takımların transfer çalışmaları da hız kazandı. Devre arasında forvet hattına takviye yapmak isteyen , İspanya ekibi 'de forma giyen Norveçli futbolcu 'u transfer etmek istiyor. Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın özel olarak istediği belirtilen transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor. İddialara göre Fenerbahçe, İspanyol kulübüyle ve oyuncunun menajeri ile temasa geçti. Yaşanan gelişmelerin ardından taraftarlar tarafından Sörloth Fenerbahçe'ye gelecek mi sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı.

Sörloth Fenerbahçe'ye gelecek mi? Sadettin Saran'dan imza transfer

SÖRLOTH FENERBAHÇE'YE GELECEK Mİ?

Takvim'de yer alan habere göre Alexander Sörloth gerekli şartların sağlandığı taktirde Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak bakıyor. Oyuncunun sarı-lacivertlilerden 3.5 yıllık sözleşme istediği belirtiliyor. NEO Spor adlı YouTube programına konuşan gazeteci Serdar Ali Çeliker, Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın Sörloth için özel bir isteği olduğunu açıkladı.

Çeliker yaptığı açıklamada "Başkan, Sörloth transferine takmış durumda. Bir imza transferi istiyor. Bu transfer nasıl olmaz? Sörloth kesin ve net olarak "yüzde yüz gelmiyorum" derse olmaz. 35 mi, 40 mı istiyorlar; verecekler. 15 mi istiyorsun, 12'ye çekelim alalım diyecek. Böyle bir ısrarı var." ifadelerini kullandı.

Sörloth Fenerbahçe'ye gelecek mi? Sadettin Saran'dan imza transfer

SÖRLOTH BONSERVİSİ NE KADAR?

Sörloth transferi için Atletico Madrid'in Fenerbahçe'den 35 milyon Euro bonservis beklentisi olduğu iddia edildi. Sörloth'un 12 Aralık 2025 tarihinde güncellenen Transfermarkt verilerine göre 20 milyon Euro piyasa değeri bulunuyor. Norveçli forvet bu sezon Atletico Madrid formasıyla 21 maçta 957 dakika süre aldı. Bu karşılaşmalarda Sörloth 5 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

Sörloth Fenerbahçe'ye gelecek mi? Sadettin Saran'dan imza transfer

SÖRLOTH MAAŞI NE KADAR?

30 yaşındaki Norveçli forvetin Fenerbahçe'den 11 milyon Euro maaş istediği iddia ediliyor. Atletico Madrid'de Sörloth'un ne kadar maaş aldığı hakkında ise bir bilgi bulunmuyor.

