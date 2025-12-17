Menü Kapat
13°
Aktüel
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

11.⁠ ⁠Yargı Paketi ne zaman onaylanacak? İçeriği ve maddeleri

Türkiye'nin gündeminde olan 11. Yargı Paketi için bekleyiş sürerken onaylanacağı tarih de dikkat çekti. TBMM Genel Kurulu, 2026 yılı bütçe görüşmelerinin ardından ara vermeden çalışmalarına devam ederek kanun tekliflerini ele alacak.

11.⁠ ⁠Yargı Paketi ne zaman onaylanacak? İçeriği ve maddeleri
Kamuoyunda "11. Yargı Paketi" olarak bilinen, 31 Temmuz 2023 ve öncesinde işlenen suçlar bakımından hükümlülerin kapalı cezaevinden açık cezaevine, açık cezaevinden denetimli serbestliğe 3 yıl daha erken ayrılmalarına ilişkin düzenlemeyi de içeren kanun teklifinin Genel Kurulunda onaylanacak.

11. YARGI PAKETİ NE ZAMAN ONAYLANACAK?

11. Yargı Paketi'nin yılbaşından önce onaylanması bekleniyor. 21 Aralık Pazar günü 2026 yılı bütçe görüşmelerini tamamlayacak TBMM Genel Kurulu, çalışmalarına ara vermeden devam edecek. Bu süreçte de yargı paketine ilişkin görüşmeler yapılacak.

11.⁠ ⁠Yargı Paketi ne zaman onaylanacak? İçeriği ve maddeleri

11. YARGI PAKETİ MADDELERİ

- Örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlarda çocukların araç olarak kullanılması halinde örgüt yöneticilerine verilecek ceza, yarısından bir katına kadar artırılacak.

- Kurusıkı silahlar, "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçu kapsamına alınacak ve suçun bunlarla işlenmesi halinde 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek.

- "Güveni kötüye kullanma" suçunun konusunun motorlu kara, deniz veya hava taşıtı olması halinde verilecek ceza bir kat artırılacak.

- Taksirle yaralamada hapis cezasının alt sınırı 3 aydan 4 aya, üst sınırı ise bir yıldan 2 yıla çıkarılacak.

- Terör ve örgütlü suçlar, alt soy ve üst soya, kardeşe, eşe, boşanılan eşe, kadına, çocuklara, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak kişiye yönelik kasten öldürme, cinsel saldırı ile çocuğun cinsel istismarı suçları hariç olmak üzere 31 Temmuz 2023 ve öncesinde işlenen suçlardan hükümlüler, kapalı cezaevinden açık cezaevine, açık cezaevinden denetimli serbestliğe 3 yıl daha erken ayrılacak.

- Ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulmasının yanı sıra artık ulaşım araçlarının hareketinin engellenmesi de cezaya tabi olacak, bu suçlara ilişkin cezalar da artırılacak.

