Nur Köşker'den Mehmet Akif Ersoy hakkında yeni açıklama! Başından geçenleri tek tek anlattı: Kenan Tekdağ her şeyi biliyordu

Habertürk'ün eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucu operasyonu kapsamında tutuklanmasının ardından birçok olay gün yüzüne çıkmaya başladı. Ersoy'un taciz ve tehditlerine maruz kalan spikerler yaşadıklarını itiraf etmeye başladı.

Bu isimlerden biri de Habertürk'ün eski çalışanlarından Nur Köşker oldu. Ünlü spiker, Sabah Gazetesi'nden Tuba Kalçık'a çok çarpıcı açıklamalar yaptı.

"YETKİSİ ARTTIKÇA KURDUĞU BASKI DA ARTTI"

Mehmet Akif Ersoy ile ilgili iddiaların söylenti ya da yanlış anlaşılma olmadığını vurgulayan Nur Köşker, "Bu, gücünü makamından alan bir erkeğin, bir kadının mesleğini açıkça pazarlık konusu yapmasının hikâyesidir. Taciz süreci, Habertürk'te çalışmaya başladıktan birkaç ay sonra başladı. O dönem ben evliydim, kendisi de evliydi. Ancak bunun onun açısından hiçbir ahlaki sınır oluşturmadığı kısa sürede ortaya çıktı. Bana rahatsız edici mesajlar göndermeye başladı. Bu mesajlardan ve varlığından kaçınmak için işimi yaparken dahi sürekli önlem almak zorunda kaldım. Bültenlerimizin arka arkaya olduğu günlerde stüdyoda adeta köşe kapmaca oynuyorduk. Yayın çıkışında karşılaşmamak için stüdyoya çok erken gidiyor, mikrofonlarımı önceden taktırıyor, bazen onun rejiden ayrılmasını bekleyip ancak öyle stüdyoya giriyordum. Bu durum uzun süre böyle devam etti. Daha sonra herkesin nasıl biri olduğunu bildiği bu kişi genel yayın yönetmeni yapıldı. Yetkisi arttıkça, benim üzerimde kurduğu baskı da arttı. Artık kaçacak alan kalmamıştı." diye konuştu.

İstifa ettiği gün Ersoy'un kendisini odasına çağırdığını söyleyen Köşker, yaşananları şu sözlerle anlattı:

"YA BİRLİKTE OLURSUN YA DA EKRANI UNUT"

"Orada son derece açık bir dille şunu söyledi. Onunla birlikte olmazsam ve kurduğu, uyuşturucu ve seks partileriyle anılan bu düzenin parçası olmayı kabul etmezsem, ekranda yer alamayacağım konusunda tehdit etti. 'Ekranı unut, istersen masada oturur haber yazarsın' diyerek beni açıkça ekrandan almakla tehdit etti. Ben bu pazarlığı reddettim ve istifa ettim. Bedelini ise ben ödedim. Yaklaşık bir yıl boyunca işsiz kaldım. Evsizlik yaşadım. Ciddi sağlık sorunları ve ataklarla mücadele ettim. Önce mesleğimden, sonra da bu ülkeden kopmak zorunda kaldım.

ŞİMDİYE KADAR NEDEN SUSTU?

Karşımda gücünü nereden aldığı herkesçe bilinen, sistem içinde korunmuş bir adam vardı. Ben ise Hatay'da köyde yaşayan bir çiftçi babanın, ev hanımı bir annenin kızıyım. Bununla gurur duyuyorum. Ama 10 yıllık meslek hayatım boyunca ne bir torpilim ne de bir siyasi desteğim oldu. Bu noktaya deyim yerindeyse tırnaklarımla kazıya kazıya geldim. Üniversitede okurken çalışmaya başladım. ATV'de gece 12'den sabah 10'a kadar haber yazdığım, hiç uyumadan ya da bir-iki saatlik uykuyla derse gittiğim günlerim oldu. Kendi kendimi okuttum, kendi emeğimle ayakta kaldım. Şimdi bu iki profili yan yana koyduğunuzda, benim o karanlık ve derin güç karşısında nasıl bir şansım olabilirdi? Elimdeki kanıtları insan kaynaklarına götürsem ne değişecekti?"

"BAŞIMA BİR ŞEY GELİRSE MÜSEBBİBİ BELLİDİR"

Sessizliğini bozduktan sonra Mehmet Akif Ersoy'dan ya da çevresinden kendisine birebir bir geri dönüş olmadığını söyleyen Nur Köşker, "Sadece avukatı aracılığıyla, her şeyi inkâr eden bir açıklama yapıldı. Şu ana kadar yeni bir tehdit almadım. Ancak bundan sonra herhangi bir tehdit gelirse, kaynağı da; başıma bir şey gelmesi halinde müsebbibi de bellidir." şeklinde konuştu.

"BANA ATTIĞI WHATSAPP MESAJLARINI SAVCILIĞA İLETECEĞİM"

Elinde bir delil olup olmadığı sorusunu cevaplayan Köşker, "Evet, var tabii. Savcılık, benim açıklamalarım sonrasında ifademi almak istedi. Amerika'dan savcılığa ifade vereceğim ve Mehmet Akif Ersoy'un bana gönderdiği tüm WhatsApp yazışmalarını da savcılığa ileteceğim" dedi.

"BEDENİMDE VE RUHUMDA ONARILAMAZ YARALAR AÇTI"

Yaşadığı taciz sürecinin kendisinde çok ağır izler bıraktığını belirten Nur Köşker, "Bir kadın olarak orada yaşadıklarım bedenimde ve ruhumda onarılması zor yaralarla karşılık buldu. Çok kısa sürede 11 kilo verdim, sağlık sorunları baş göstermeye başladı. Günde 8 saate varan anksiyete atakları yaşıyordum; öyle ki işimi yapamaz hale geldim. Bu duruma Tele 1'de birlikte çalıştığım arkadaşlarım da şahittir. Yayın sırasında ya da iş yerinde atak geçirdiğim anlar oldu. Kimseye o halde görünmemek için giyinme odasına çekilir, ilacın etkisini gösterip atağın geçmesini beklerdim. Bu, benim yalnızca işimi değil, kendimi de ayakta tutmaya çalıştığım bir dönemdi." ifadelerini kullandı.

"KENAN TEKDAĞ HER ŞEYİ BİLİYORDU"

Ersoy'un kurduğu düzenden kanalın üst düzey yöneticisi Kenan Tekdağ'ın da haber olduğuna dikkat çeken Köşker, "İsmini vermeyeceğim bir başka spiker arkadaşım yaşananları dönemin CEO'su Kenan Tekdağ'a aktardı. Sonuç ne oldu biliyor musunuz? O arkadaşımız, bir veda paylaşımına bile izin verilmeden WhatsApp gruplarından çıkarılıp işten atıldı. Buna karşılık herkesin her şeyi bildiği o kişiyle ilgili hiçbir şey olmadı. Kenan Tekdağ'ın Mehmet Akif'in yaptığı her şeyden haberi vardı. Böyle bir tabloda insan kaynaklarına gitseydim, benim başıma neler gelirdi? Bunu gerçekten sormak gerekiyor. Ben susmayı, sessizce istifa edip gitmeyi seçtim. Ta ki bu olaylar benim dışımda 'Habertürk Emekçileri' adlı bir X hesabı üzerinden ortaya saçılana kadar. İsmim geçince, artık saklanacak bir şey kalmadı ve çevreme anlatmaya başladım. O noktadan sonra ise, aynı kanalda bile olmamamıza rağmen tehdit edilmeye başladım. Bu tehditler üzerine hızla vize alıp Türkiye'den uzaklaştım. Yani evet, korktum. Ama sadece kendim için değil; ailemin başına bir şey gelsin istemedim. Onların beni korumak isterken zarar görmesinden korktum. Sessizlik bir tercih değil, hayatta kalma refleksiydi." diye konuştu.

MESLEKTAŞLARINA SESLENDİ: KORKMAYIN, KONUŞUN

Kanalda kendisi gibi tacize maruz kalan başka kadınların da olduğunu belirten Köşker, "Konuşmuyorlar; çünkü bu sektör yıllardır kadınlara sessiz kalmayı dayatan bir düzenle işliyor. Bugün konuşabilmemin nedeni 'düşene tekme atmak' değil; artık daha sağlam bir zeminde duruyor olmam. İnsan ancak kendini daha güvende hissettiğinde 'Benim de başıma bunlar geldi' diyebiliyor. Ne ilktim ne de tekim, ne yazık ki. Buradan özellikle kadınlara seslenmek istiyorum: Bu sadece tek bir isimle ilgili bir mesele değil. Bu sektörün kanayan bir yarası var. Kadınların kariyerleri üzerinden baskı kuran, onları mecbur hissettiren, yalnızlaştıran yöneticiler hâlâ var. O yüzden konuşmak, sadece geçmişi anlatmak değil; bu düzeni durdurmak için bir adımdır. Korkmayın. Ses çıkmadıkça bu eziyet devam ediyor." diyerek meslektaşlarına çağrıda bulundu.

"AİLEM BANA KIRGIN"

Yaşadıklarından ailesinin son birkaç günde haberdar olduğunu söyleyen Köşker, "En zor kısımlardan biri de buydu. Anne ve babamın hiçbir şeyden haberi yoktu çünkü onları korumak istedim. Paylaşım sonrası her şeyi medyadan öğrendiler. Babam bu süreçte ciddi şekilde etkilendi ama ailem, her şeye rağmen, desteğini hiç çekmedi. Ailem hep arkamdaydı. O dönem onlara anlatmadığım için biraz kırgınlardı ama söylediğim gibi kendimce haklı gerekçelerim vardı." dedi.