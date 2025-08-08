Menü Kapat
 | Berrak Arıcan

İki paraşütçü havada çarpıştı: Ölümcül yaralar alan kurtulamadı

ABD'nin Montana eyaletinde bir festivalde paraşütçü, havada başka bir paraşütçüyle çarpıştı. Yaşanan felaketin ardından bir kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

İki paraşütçü havada çarpıştı: Ölümcül yaralar alan kurtulamadı
Paraşütle atlama festivalinde felaket yaşandı. İki paraşütçü düşüş sırasında birbirine çarptı. Paraşütçülerden biri anında bayıldı, acil durum paraşütü otomatik açıldı fakat iniş sırasında ölümcül yaralar aldı.

İki paraşütçü havada çarpıştı: Ölümcül yaralar alan kurtulamadı

New York Post'un haberine göre, olay yerine gelen ilk müdahale ekipleri, sert inişin ardından paraşütçüye müdahale ederken, paraşütçü olay yerinde hayatını kaybetti.

Diğer paraşütçü ise çarpışmanın ardından paraşütünü açıp güvenli bir şekilde yere inmeyi başardı ve alanındaki sağlık personeli tarafından kontrolü yapıldı.

İki paraşütçü havada çarpıştı: Ölümcül yaralar alan kurtulamadı

ŞİMDİYE KADAR 4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Öte yandan son 15 yıldır yapılan festivalde hayatını kaybeden 4. kişi olarak kayıtlara geçti. 2019 yılında Minnesota'lı bir paraşütçü paraşütünün arızalanması sonucu hayatını kaybetti. 2011 yılında Washington'lu bir adam festivalde hayatını kaybetti ve 2010 yılında Colorado'lu bir adam atlayışı sırasında paraşütünün dolanması sonucu hayatını kaybetti.

İki paraşütçü havada çarpıştı: Ölümcül yaralar alan kurtulamadı

Şirket kazanın ardından yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı:

''Bu yıkıcı bir kayıp ve en derin taziyelerimizi paraşütçünün ailesine, arkadaşlarına ve tüm paraşütçü camiasına iletiyoruz."

