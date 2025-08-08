İki paraşütçü havada çarpıştı: Ölümcül yaralar alan kurtulamadı

Paraşütle atlama festivalinde felaket yaşandı. İki paraşütçü düşüş sırasında birbirine çarptı. Paraşütçülerden biri anında bayıldı, acil durum paraşütü otomatik açıldı fakat iniş sırasında ölümcül yaralar aldı.

New York Post'un haberine göre, olay yerine gelen ilk müdahale ekipleri, sert inişin ardından paraşütçüye müdahale ederken, paraşütçü olay yerinde hayatını kaybetti.

Diğer paraşütçü ise çarpışmanın ardından paraşütünü açıp güvenli bir şekilde yere inmeyi başardı ve festival alanındaki sağlık personeli tarafından kontrolü yapıldı.

ŞİMDİYE KADAR 4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Öte yandan son 15 yıldır yapılan festivalde hayatını kaybeden 4. kişi olarak kayıtlara geçti. 2019 yılında Minnesota'lı bir paraşütçü paraşütünün arızalanması sonucu hayatını kaybetti. 2011 yılında Washington'lu bir adam festivalde hayatını kaybetti ve 2010 yılında Colorado'lu bir adam atlayışı sırasında paraşütünün dolanması sonucu hayatını kaybetti.

Şirket kazanın ardından yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı:

''Bu yıkıcı bir kayıp ve en derin taziyelerimizi paraşütçünün ailesine, arkadaşlarına ve tüm paraşütçü camiasına iletiyoruz."