Peronda bekleyen yolcuyu bir anda metro raylarına itti!

ABD'de korkunç bir metro saldırısı meydana geldi. Midtownm metro istasyonunda 44 yaşındaki bir adam peronda beklerken, 1 numaralı trenin raylarına itildi. Olay, adam, sırt üstü bir şekilde, arkası dönükken gerçekleşti.

FACİADAN DÖNÜLDÜ

Metro raylarına düşen adamın yüzünde ve bacaklarında yaralanmalar meydana geldi. Fakat metro gelmeden platforma dönmeyi başardı. Polis, saldırının mağdurun tanımadığı bir kişi tarafından yapıldığını, herhangi bir tahrikin söz konusu olmadığını belirtti.

ŞÜHELİ ARANIYOR

New York Post'un haberine göre, sağlık ekipleri, saldırıya uğrayan kişiyi metrodan çıkarırken yolcunun dizinden kanlar aktığı ve alnında belirgin bir sıyrık olduğu görülüyordu.

Polis, yaralanan mağdurun hastaneye kaldırıldığını, durumunun stabil olduğunu, şüphelinin ise arandığını bildirdi.