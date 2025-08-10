Menü Kapat
Avatar
Editor
 Berrak Arıcan

Peronda bekleyen yolcuyu bir anda metro raylarına itti!

ABD'de Midtown metro istasyonunda korkunç bir olay meydana geldi. Bir adam, tanımadığı bir kişiyi rastgele seçerek, metro raylarına itti.

Peronda bekleyen yolcuyu bir anda metro raylarına itti!
'de korkunç bir metro saldırısı meydana geldi. Midtownm metro istasyonunda 44 yaşındaki bir adam peronda beklerken, 1 numaralı trenin raylarına itildi. Olay, adam, sırt üstü bir şekilde, arkası dönükken gerçekleşti.

Peronda bekleyen yolcuyu bir anda metro raylarına itti!

FACİADAN DÖNÜLDÜ

Metro raylarına düşen adamın yüzünde ve bacaklarında meydana geldi. Fakat metro gelmeden platforma dönmeyi başardı. Polis, saldırının mağdurun tanımadığı bir kişi tarafından yapıldığını, herhangi bir tahrikin söz konusu olmadığını belirtti.

Peronda bekleyen yolcuyu bir anda metro raylarına itti!

ŞÜHELİ ARANIYOR

New York Post'un haberine göre, sağlık ekipleri, saldırıya uğrayan kişiyi metrodan çıkarırken yolcunun dizinden kanlar aktığı ve alnında belirgin bir sıyrık olduğu görülüyordu.

Peronda bekleyen yolcuyu bir anda metro raylarına itti!

Polis, yaralanan mağdurun hastaneye kaldırıldığını, durumunun stabil olduğunu, şüphelinin ise arandığını bildirdi.

