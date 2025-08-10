Oyuncak tabanca gerçek mühimmat ateşleyebiliyor! Türkiye'de de satışı var

Japonya'da çok yaygın olan atari salonlarında ödül olarak verilen oyuncak tabancaların, gerçek mühimmat ateşleyebildiği anlaşıldı. Japonya ulusal Polis Teşkilatı, bu tabancaların neredeyse gerçekten farksız olduğunun ortaya çıkmasının ardından harekete geçti.

POLİSE TESLİM EDİN: YASAYA AYKIRI

The Asahi Shimbu'nun haberine göre, bu tabanca oyuncakların 16 bin adet olduğu tespit edildi ve geri toplama çalışmaları başladı. Halka uyarıda bulunan polis, bu sözde oyuncak tabancaları bulundurmanın yasayı ihlal ettiği konusunda uyarıda bulundu. 17 Temmuz’da yapılan kamuoyu çağrısında, elinde bu tabancalardan bulunan herkesin en yakın polis karakoluna teslim etmesi istendi.

'12 YAŞ VE ÜZERİ' İBARESİ VAR

Sözde oyuncak olarak satılan bu tabancaların üzerinde ''12 yaş ve üzeri'' ibaresi var. Normalde 8 adet plastik mermiyle beraber satılıyor. Fakat incelemelerde aslında oyuncağın gerçek bir mühimmat ateşleyebileceği fark edildi. Oyuncak, gerçek silahlarla aynı iç yapıya sahip.

Tedarik zincirine ilişkin araştırma, bir Japon ithalatçının yaklaşık 15 bin 800 adet ürünü pençe oyunlarında ödül olarak kullanılmak üzere ülkeye soktuğunu ortaya çıkardı.

BAZI MODELLERİ TÜRKİYE'DE DE VAR

Ayrıca yetkililer, çevrim içi alışveriş platformlarında satılan benzer şekilde tehlikeli 16 farklı “oyuncak” tabanca modelini daha tespit etti. Bunlar arasında Türkiye'de de satışta olanları var.