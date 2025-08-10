Kızının midillisini aslanlara yem olarak verdi! Tuhaf bağış kampanyasına talep yağdı

Danimarka'da bir hayvanat bahçesi geçtiğimiz günlerde insanlardan evcil hayvanlarını, vahşi hayvanlara yem olması için işletmeye bağışlamasını istedi. The Times dergisine göre, hayvanat bahçesinin bu talebi çok sayıda bağışla karşılık buldu.

Bir kişi, kızının midillisini, hayvanat bahçesine bağışladı. Midilli, hayvanat bahçesindeki aslanlara “bütün av” olarak verildi. The Times'a açıklamalarda bulunan ebeveyn, pişman olmadığını ifade etti.

''DRAMATİK VE TUHAF GELEBİLİR''

Midilliyi bağışlayan kişi, bu durumun 'çok dramatik ve tuhaf' olduğunu kabul ettiğini fakat 'zaten uyutulacağını' söyledi:

''Evcil hayvanınızı hayvanat bahçesindeki hayvanlara yedirmek çok dramatik ve tuhaf gelebilir. Ama zaten uyutuluyorlar ve yırtıcılara canlı olarak verilmiyorlar.''

Öte yandan tuhaf bağış kampanyası kapsamında şimdiye kadar 22 at, 18 ginepig, 53 tavuk ve 137 tavşan bağışlandığı açıklandı. Bağışçılar, küçük hayvan başına 100 Danimarka kronu vergi indirimi, büyük atlar için ise kilogram başına 5 kron alıyor.

''NAZİKÇE ÖTANAZİ''

Hayvanat bahçesi, Instagram’daki paylaşımında tüm hayvanlara eğitimli personel tarafından 'nazikçe ötanazi uygulandığını' ve ardından yırtıcılara verildiğini belirtti.