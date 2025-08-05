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 | Berkay Alptekin

Hayvanat bahçesinin talebi ülkeyi ayağa kaldırdı: Evcil hayvanlarınızı yırtıcılarımıza yem için bağışlayın

Danimarka'da bir hayvanat bahçesi, istenmeyen veya euthanize edilecek hayvanlarla ilgili talebi ülkede tepkiye neden oldu. Hayvanat bahçesi, evcil hayvanların yırtıcılara yem olarak bağışlanmasını talep etti.

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Hayvanat bahçesinin talebi ülkeyi ayağa kaldırdı: Evcil hayvanlarınızı yırtıcılarımıza yem için bağışlayın
KAYNAK:
Berkay Alptekin
|
GİRİŞ:
05.08.2025
saat ikonu 09:27
|
GÜNCELLEME:
05.08.2025
saat ikonu 09:27

Danimarka’nın kuzeyinde yer alan Aalborg , Facebook ve internet sitesi üzerinden yaptığı çağrıda özellikle tavuk, tavşan ve gine domuzu gibi küçük canlı hayvanların kabul edileceği belirtilerek, bu türlerin özellikle Avrupa vaşağı gibi yırtıcılar için doğal avlarına benzer tam vücutlu besinler sunduğu ifade edildi. Her seferinde en fazla dört küçük hayvanın teslim alınabileceği belirtildi.

Hayvanların, tesise ulaştıktan sonra eğitimli personel tarafından uygun şekilde uyutulduğu ve ardından yırtıcılara besin olarak verildiği aktarıldı.

Hayvanat bahçesinin talebi ülkeyi ayağa kaldırdı: Evcil hayvanlarınızı yırtıcılarımıza yem için bağışlayın

Paylaşımda, “Hayvanat bahçelerinde yırtıcılara doğadaki beslenme zincirlerini taklit edecek şekilde besin sağlamak bizim sorumluluğumuz. Bu hem hayvan refahı hem de mesleki bütünlük açısından önemlidir. Hiçbir şey israf edilmez; böylece doğal davranışlar, doğru beslenme ve hayvanların iyiliği sağlanır" ifadelerine yer verildi.

Hayvanat bahçesi ayrıca, 147 cm'den kısa olan, evcil hayvan pasaportuna sahip atları da kabul edeceğini duyurdu.

Hayvanat bahçesinin talebi ülkeyi ayağa kaldırdı: Evcil hayvanlarınızı yırtıcılarımıza yem için bağışlayın

Aalborg Hayvanat Bahçesi, bu uygulamanın Danimarka'da yaygın ve kabul gören bir yöntem olduğunu savunarak, "Uzun süredir yırtıcı hayvanlarımızı kürklü, kemikli etle besliyoruz. Bu, onların doğal beslenme biçimlerini korumak açısından önemli. Euthanize edilmesi gereken hayvanların bu şekilde değerlendirilmesi mantıklı” ifadelerini kullandı.

Hayvanat bahçesinin talebi ülkeyi ayağa kaldırdı: Evcil hayvanlarınızı yırtıcılarımıza yem için bağışlayın

BU TARTIŞMA YENİ DEĞİL

Daha önce de, 2014 yılında Kopenhag Hayvanat Bahçesi, 18 aylık zürafa Marius’u genetik çeşitliliği koruma gerekçesiyle öldürmüş ve aslanlara yem etmişti. Kamuoyundan gelen büyük tepkiye rağmen uygulama durdurulmamıştı.

Benzer şekilde, 2023’te Leipzig Hayvanat Bahçesi, 15 yaşındaki bir zebrayı öldürüp aslanlara yedirmişti. Yetkililer, zebrayı yeniden sahiplendirmek istediklerini ancak başarılı olamadıklarını açıklamıştı.

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ETİKETLER
#hayvanat bahçesi
#Yiyecek Kaynakları
#Yırtıcı Hayvanlar
#Eti Ahlaki
#Hayvan Refahı
#Evcil Hayvan Bakımı
#Dünya
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