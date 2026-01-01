Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

Araç sahipleri dikkat! Benzin ve motorine zam geldi: İşte 1 Ocak güncel akaryakıt fiyatları

Yeni yılda yapılan ÖTV zammıyla birlikte akaryakıtta fiyat tabelası değişti. Gece yarısından itibaren benzin ve motorin fiyatlarına zam geldi. İşte 1 Ocak 2026 güncel akaryakıt fiyatları...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
01.01.2026
saat ikonu 08:28
|
GÜNCELLEME:
01.01.2026
saat ikonu 08:28

Araç sahiplerinin yakından takip ettiği akaryakıt fiyatları yeni yılın ilk dakikalarında değişti. Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artışı fiyat tabelasına gece yarısı yansıdı.

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile akaryakıt vergi tutarları yeniden belirlendi. 2025 yılı Temmuz-Aralık döneminde Yİ-ÜFE'ye göre yapılması gereken ve yüzde 10'un üzerinde olması beklenen ÖTV güncellemesi yerine akaryakıtta yüzde 6,95 ÖTV artışı yapılarak fiyat artışı etkisi sınırlandırıldı.

Araç sahipleri dikkat! Benzin ve motorine zam geldi: İşte 1 Ocak güncel akaryakıt fiyatları

AKARYAKITTA ÖTV ORANI ARTTI

Düzenleme öncesinde benzinde 13,86 lira, motorinde 12,99 lira, LPG'de 10,64 lira ÖTV uygulanmaktaydı. Cumhurbaşkanı Kararına göre; benzinde 14,82 lira, motorinde 13,9 lira, LPG'de 11,38 lira ÖTV tutarı belirlendi.

Araç sahipleri dikkat! Benzin ve motorine zam geldi: İşte 1 Ocak güncel akaryakıt fiyatları

BENZİN VE MOTORİNE ZAM

ÖTV zammının ardından akaryakıtta fiyat tabelası değişti. Benzinde 1 lira 16 kuruş, motorinde 1 lira 8 kuruşluk zam pompaya yansıdı. LPG fiyatında ise değişiklik olmadı.

Araç sahipleri dikkat! Benzin ve motorine zam geldi: İşte 1 Ocak güncel akaryakıt fiyatları

1 OCAK 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Zammın ardından 1 Oca 2026 tarihi itibarıyla akaryakıt fiyatlarında oluşan tablo şöyle...

Araç sahipleri dikkat! Benzin ve motorine zam geldi: İşte 1 Ocak güncel akaryakıt fiyatları

BENZİN

  • İstanbul Avrupa Yakası: 53.15 TL
  • İstanbul Anadolu Yakası: 52.94 TL
  • Ankara: 53.97 TL
  • İzmir: 54.30 TL
Araç sahipleri dikkat! Benzin ve motorine zam geldi: İşte 1 Ocak güncel akaryakıt fiyatları

MOTORİN

  • İstanbul Avrupa Yakası: 54.46 TL
  • İstanbul Anadolu Yakası: 54.25 TL
  • Ankara: 55.43 TL
  • İzmir: 55.76 TL
Araç sahipleri dikkat! Benzin ve motorine zam geldi: İşte 1 Ocak güncel akaryakıt fiyatları

LPG

  • İstanbul Avrupa Yakası: 29.03 TL
  • İstanbul Anadolu Yakası: 28.40 TL
  • Ankara: 28.92 TL
  • İzmir: 28.85 TL
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Vergi ve harçlara zam geldi! İşte kalem kalem ücretler
ETİKETLER
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.