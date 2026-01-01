Araç sahipleri dikkat! Benzin ve motorine zam geldi: İşte 1 Ocak güncel akaryakıt fiyatları

Araç sahiplerinin yakından takip ettiği akaryakıt fiyatları yeni yılın ilk dakikalarında değişti. Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artışı fiyat tabelasına gece yarısı yansıdı.

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile akaryakıt vergi tutarları yeniden belirlendi. 2025 yılı Temmuz-Aralık döneminde Yİ-ÜFE'ye göre yapılması gereken ve yüzde 10'un üzerinde olması beklenen ÖTV güncellemesi yerine akaryakıtta yüzde 6,95 ÖTV artışı yapılarak fiyat artışı etkisi sınırlandırıldı.

AKARYAKITTA ÖTV ORANI ARTTI

Düzenleme öncesinde benzinde 13,86 lira, motorinde 12,99 lira, LPG'de 10,64 lira ÖTV uygulanmaktaydı. Cumhurbaşkanı Kararına göre; benzinde 14,82 lira, motorinde 13,9 lira, LPG'de 11,38 lira ÖTV tutarı belirlendi.

BENZİN VE MOTORİNE ZAM

ÖTV zammının ardından akaryakıtta fiyat tabelası değişti. Benzinde 1 lira 16 kuruş, motorinde 1 lira 8 kuruşluk zam pompaya yansıdı. LPG fiyatında ise değişiklik olmadı.

1 OCAK 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Zammın ardından 1 Oca 2026 tarihi itibarıyla akaryakıt fiyatlarında oluşan tablo şöyle...

BENZİN

İstanbul Avrupa Yakası: 53.15 TL

İstanbul Anadolu Yakası: 52.94 TL

Ankara: 53.97 TL

İzmir: 54.30 TL

MOTORİN

İstanbul Avrupa Yakası: 54.46 TL

İstanbul Anadolu Yakası: 54.25 TL

Ankara: 55.43 TL

İzmir: 55.76 TL

LPG