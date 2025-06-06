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 | Berkay Alptekin

Çin'de korkutan virüs paniği! Yeni pandemi için küçük bir değişiklik yeter

Dünya yeni bir pandeminin eşiğine gelebilir. Yarasalarda görülen yeni bir koronavirüs, laboratuvarda yapılan deneylerde insanlara bulaşabileceği potansiyelini gözler önüne serdi. Virüsün, ölüm oranı yüksek olan MERS'e genetik yakınlığı ise endişeleri tırmandırıyor.

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Çin'de korkutan virüs paniği! Yeni pandemi için küçük bir değişiklik yeter
KAYNAK:
Berkay Alptekin
|
GİRİŞ:
06.06.2025
saat ikonu 16:08
|
GÜNCELLEME:
06.06.2025
saat ikonu 16:08

Bilim insanları, Çin'de keşfedilen tehlikeli yeni koronavirüsün yeni bir pandemiye yol açabileceği konusunda uyarıyor.

Amerikalı araştırmacılar, yeni "HKU5-CoV-2" virüsünün, insanlarda enfeksiyona ve salgınlara yol açabilecek seviyeye ulaşmasına yalnızca "küçük bir mutasyon" uzaklıkta olduğunu söylüyor.

Endişeleri artıran bir diğer unsur ise, bu patojenin MERS virüsüne genetik olarak oldukça yakın olması. MERS, enfekte ettiği kişilerin üçte birinin hayatını kaybetmesine yol açan son derece ölümcül bir virüs.

Çin'de korkutan virüs paniği! Yeni pandemi için küçük bir değişiklik yeter

ÇIKIŞ NOKTASI YİNE AYNI LABORATUVAR

Tartışmaları körükleyen bir başka detay ise, HKU5’in ilk olarak, Covid-19’un da çıkış noktası olduğu öne sürülen Çin’deki bir laboratuvarda belgelenmiş olması.

Washington Eyalet Üniversitesi'nden bir ekip, yeni patojenin laboratuvar deneylerinde insan hücreleriyle nasıl etkileşime girdiğini inceledi.

Çin'de korkutan virüs paniği! Yeni pandemi için küçük bir değişiklik yeter

KÜÇÜK BİR DEĞİŞİKLİKLE İNSANLARA BULAŞABİLİR

Bulgular, virüsün sivri proteininde yapılacak küçük bir değişikliğin, virüsün insanların boğazında, ağzında ve burnunda bulunan insan ACE2 hücrelerine bağlanmasını sağlayabileceğini ortaya koyuyor.

Hastalık şimdilik sadece yarasalar arasında yayılıyor; ancak uzmanlar Çin'deki düzenlenmemiş yaban hayatı ticaretinin yayılma riskini artırdığından endişe ediyor.

Çin'de korkutan virüs paniği! Yeni pandemi için küçük bir değişiklik yeter

İLK SALGIN NASIL BAŞLADI?

FBI ve CIA, COVID-19'un büyük ihtimalle pandemiden önceki yıllarda tehlikeli koronavirüsler üzerinde çalışan Wuhan Viroloji Enstitüsü'ndeki bir laboratuvar sızıntısından kaynaklandığına inanıyor.

Bir diğer teori ise, virüsün insanlara geçmesinden önce ara konak görevi görmüş olabilecek onlarca hayvanın pis koşullarda tutulduğu ıslak bir pazara işaret ediyor.

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