Tarlaya giden çocuğun feci ölüm! Tohum makinesinin içine düştü

Kütahya'nın Eynegazi köyünde dedesiyle gittiği tarlada 4. sınıf öğrencisi 9 yaşındaki Hüseyin Başkan, dengesini kaybederek traktöre bağlı ekim mibzerin (tohum makinesi) üzerine düştü.

Küçük çocuğun düştüğünü gören yakınları makineden çıkararak durumu ekiplere bildirildi. İhbar üzerine köye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

TÜM ÇABALARA RAĞMEN KUTARILAMADI

Ağır yaralanan Hüseyin Başkan, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili jandarma ekiplerince soruşturma başlatıldı.