Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Ceyda Altun

Mersin sahilinde tonlarca tekstil atığı bulundu!

Mersin'in Akdeniz ilçesi sahilinde, kimliği belirsiz kişiler tarafından onlarca tekstil atığı çevre kirliliğine neden oldu. Akdeniz Belediyesi ekipleri ve iş makinelerinin de desteğiyle temizlik çalışması yaparak atıklar arındırıldı. Belediye yetkilisi, sosyal medya paylaşımlarında atıkların belediye ekiplerince döküldüğü yönünde yanlış bir algı oluşturulmak istendiğine de dikkat çekti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.10.2025
saat ikonu 17:18
|
GÜNCELLEME:
22.10.2025
saat ikonu 17:27

’in merkez Akdeniz ilçesi sahiline kimliği belirsiz kişi veya kişilerce dökülen tonlarca giysi ve tekstil atığı, çevre kirliliğine neden oldu. Akdeniz Belediyesi ekipleri, iş makineleri desteğiyle başlattıkları temizlik çalışmasıyla sahili atıklardan arındırdı. Akdeniz Belediyesi ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, dün gece saatlerinde Karaduvar sahilinin batı ucuna dökülen tonlarca kıyafet ve tekstil atığıyla ilgili ihbar üzerine bölgeye gitti. Ekipler, kepçe ve kamyonlarla uzun süren bir çalışma sonucu atıkları toplayarak bölgeden uzaklaştırdı.

Mersin sahilinde tonlarca tekstil atığı bulundu!

ŞAHISLAR TESPİT EDİLECEK

Konuya ilişkin açıklama yapan Akdeniz Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Salih Arı, bazı sosyal medya paylaşımlarında atıkların belediye ekiplerince döküldüğü yönünde yanlış bir algı oluşturulmak istendiğine dikkat çekti. Atıkların belediyeyle hiçbir ilgisinin bulunmadığını vurgulayan Arı, "Mahalle sakinlerinden gelen şikayet üzerine ekiplerimiz hemen harekete geçti. Çevreyi, doğayı ve kenti kirleten kişi veya kurumlara karşı tespit ya da suçüstü halinde gerekli idari yaptırımları uyguluyoruz" dedi. Karaduvar’ın yanı sıra Kazanlı ve Adanalıoğlu sahillerinin de belirli aralıklarla temizlendiğini kaydeden Arı, vatandaşlara çağrıda bulunarak bu tür olaylarına tanık olmaları halinde hem emniyet güçlerine hem de belediye zabıta ekiplerine haber vermelerini istedi. Öte yandan, çevre kirliliğine yol açan kişi ve kişilerin tespit edilmesi için çalışmaların sürdüğü ifade edildi.

Mersin sahilinde tonlarca tekstil atığı bulundu!
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Pastırma yazı geliyor! Orhan Şen gün verdi: Sıcaklıklar 30 dereceye kadar çıkacak
ETİKETLER
#mersin
#çevre kirliliği
#Akdeniz Fok
#Çevre Koruma
#Tekstil Atıkları
#Sahil Temizliği
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.