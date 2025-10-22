Cenaze töreninden dönüyorlardı! 3'ü polis 7 kişi yaralandı

Kocaeli Derince ilçesinde vefat eden emekli polis memuru Benki Uysal'ın cenazesine katılmak için Bursa'nın Kestel ilçesinden giden polis ve yakınlarını taşıyan minibüs dönüş yolunda kazaya karıştı. Bir binanın duvarına vurarak durabilen minibüsten 3'ü polis memuru 7 kişi yaralandı.

FRENİ BOŞALDI

16 AFE 52 plakalı otobüs, İzmit Santral Yokuşu mevkiinde iddiaya göre freninin boşalması sonucu kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otobüs, Santral Sağlık Ocağı'nın duvarına çarparak durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada, otobüste bulunanlardan 3'ü polis memuru olmak üzere 7 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.