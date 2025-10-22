'Önüme yaprak düştü' dedi kazaya neden oldu

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Bursa İnegöl'de 2 motosikletin karıştığı kaza anı kask kamerasına yansıdı. Bahadır Y. idaresindeki 16 BFF 746 plakalı motosikletin arkasından gelen 17 yaşındaki A.C. idaresindeki motosiklet çarptı. Çarpmanın ardından A.C.'nin hafif şekilde yaralandığı görülürken, Bahadır Y.'ye "Vallahi önüme yaprak düştü, bir şeyin var mı ? Plakan yamulmuş, masraf falan çıkar mı? Bacağım çok acıyor. Önüme yaprak geldi, yaprağa bakarken duramadım. Özür dilerim kusura bakma" dediği görüldü. Ortaya çıkan görüntülerdeki kaza sebebi görenleri şaşkına çevirdi.