Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

Yeni 20 TL farkı ne tasarımı değişiyor mu? Merkez Bankası yeni paraları açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 20 TL'lik banknotların dolaşıma gireceğini açıklarken, yeni 20 TL’lerdeki farklılıklar vatandaşların merak konusu oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Yeni 20 TL farkı ne tasarımı değişiyor mu? Merkez Bankası yeni paraları açıkladı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.10.2025
saat ikonu 17:18
|
GÜNCELLEME:
22.10.2025
saat ikonu 17:18

'nın E9 emisyon grubunun 7. tertip 20 TL banknotlarının tedavüle sürülmesine dair duyurusu, Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bahsi geçen banknotlar, önceki tertip banknotlarla birlikte kullanımda olacak ve her iki banknot serisi de geçerliliğini sürdürecek.

Yeni 20 TL farkı ne tasarımı değişiyor mu? Merkez Bankası yeni paraları açıkladı

YENİ 20 TL’DE NELER FARKLI OLACAK?

Yeni VII. tertip 20 TL banknotlarını önceki serilerden ayıran temel ve tek farklılık, üzerlerinde yer alan imza sahiplerinin değişmesi oldu.

TCMB'nin yaptığı resmî açıklamaya göre, banknotlarda imzaları bulunacak isimler yeniden düzenlendi.

Yeni 20 TL banknotlarında yer alacak imzalar, TCMB Başkanı Dr. ile Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hatice Karahan’a ait olacak.

Bu değişim, Merkez Bankası yönetiminde yaşanan yeniliklerin ardından, banknotların düzenli yenileme sürecinin bir parçası olarak hayata geçirildi.

Sıkça Sorulan Sorular

Eski 20 TL banknotlar kullanılmaya devam edecek mi?
Evet, önceki tertip 20 TL’ler yeni serilerle birlikte tedavülde kalacak ve geçerliliğini koruyacak.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Merkez Bankası duyurdu! Yeni paralar bugün tedavüle çıkıyor
ETİKETLER
#merkez bankası
#fatih karahan
#20 Tl Banknotu
#Yeni Banknot
#E9 Emisyon
#Hatice Karahan
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.