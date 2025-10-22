Yeni 20 TL farkı ne tasarımı değişiyor mu? Merkez Bankası yeni paraları açıkladı

Merkez Bankası'nın E9 emisyon grubunun 7. tertip 20 TL banknotlarının tedavüle sürülmesine dair duyurusu, Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bahsi geçen banknotlar, önceki tertip banknotlarla birlikte kullanımda olacak ve her iki banknot serisi de geçerliliğini sürdürecek.

YENİ 20 TL’DE NELER FARKLI OLACAK?

Yeni VII. tertip 20 TL banknotlarını önceki serilerden ayıran temel ve tek farklılık, üzerlerinde yer alan imza sahiplerinin değişmesi oldu.

TCMB'nin yaptığı resmî açıklamaya göre, banknotlarda imzaları bulunacak isimler yeniden düzenlendi.

Yeni 20 TL banknotlarında yer alacak imzalar, TCMB Başkanı Dr. Fatih Karahan ile Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hatice Karahan’a ait olacak.

Bu değişim, Merkez Bankası yönetiminde yaşanan yeniliklerin ardından, banknotların düzenli yenileme sürecinin bir parçası olarak hayata geçirildi.