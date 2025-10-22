Batman'da 6 katlı binanın çatısında korkutan yangın

Batman'ın Belde Mahallesi'nde 6 katlı bir binanın çatı katında yapılan membran çalışması sırasında çıkan kıvılcım yangına neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, membran çalışması esnasında sıçrayan kıvılcımlar izolasyon malzemelerini tutuşturdu. Alevleri fark eden çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine Batman Belediyesi itfaiye ekipleri, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

BİR SAAT YOĞUN MÜCADELE

Ekiplerin yaklaşık bir saat süren yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınırken, çatı katında maddi hasar meydana geldi. Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.