Batman'da 6 katlı binanın çatısında korkutan yangın

Batman'da 6 katlı binanın çatı katında yapılan membran çalışması sonrasında kıvılcım sebebiyle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, çatı katını adeta alev topuna çevirdi.

Batman'da 6 katlı binanın çatısında korkutan yangın
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.10.2025
saat ikonu 17:22
|
GÜNCELLEME:
22.10.2025
saat ikonu 17:22

'ın Belde Mahallesi'nde 6 katlı bir binanın çatı katında yapılan membran çalışması sırasında çıkan kıvılcım yangına neden oldu.

Batman'da 6 katlı binanın çatısında korkutan yangın

Edinilen bilgilere göre, membran çalışması esnasında sıçrayan kıvılcımlar izolasyon malzemelerini tutuşturdu. Alevleri fark eden çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine Batman Belediyesi ekipleri, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Batman'da 6 katlı binanın çatısında korkutan yangın

BİR SAAT YOĞUN MÜCADELE

Ekiplerin yaklaşık bir saat süren yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alınırken, çatı katında maddi hasar meydana geldi. Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Geceyi gündüze çeviren yangın! Depremzede ailenin konteyner evi yangında kül oldu!
ETİKETLER
#yangın
#itfaiye
#batman
#çatı katı
#Belde Mahallesi
#Membran
#Izolasyon
#Belde Mahallesi
#Membran Çalışması
#Gündem
