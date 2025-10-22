Menü Kapat
iPhone 20, iPhone 19'un yerine tanıtılacak: Yeni bir tasarım geliyor

2027'de iPhone'un 20. yaşını kutlayacak olan Apple radikal tasarım ve isim değişikliğiyle bir sayıyı atlayarak doğrudan iPhone 20 modelini çıkaracak. Bu modelin çerçevesiz ekranla gelmesi bekleniyor. İşte tüm detaylar.

KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
22.10.2025
saat ikonu 17:39
|
GÜNCELLEME:
22.10.2025
saat ikonu 17:39

'ın 2027 yılında 'un 20. yıldönümünü kutlamaya hazırlandığı bu dönemde, devi seride radikal bir değişikliğine gitmeyi ve bununla birlikte isim kuralını da es geçmeyi planlıyor.

Normal numaralandırmaya göre 2027 modelinin "iPhone 19" olması beklenirken, Omdia kıdemli araştırmacısı Heo Moo-yeol'un öngörüsüne göre Apple, bir sayıyı atlayarak doğrudan iPhone 20 ismine geçiş yapacak.

iPhone 20, iPhone 19'un yerine tanıtılacak: Yeni bir tasarım geliyor

IPHONE 19 YERİNE IPHONE 20 TANITILACAK

Apple'ın atacağı bu adım, 2017 yılında onuncu yıl dönümü için piyasaya sürülen ve serinin ilk büyük tasarım yeniliğini getiren iPhone X hamlesine benziyor. iPhone X ile başlayan ve izleri günümüzde hâlâ görülen büyük tasarım değişimlerinin ardından, iPhone 20 serisinin de yeni bir dönüm noktası olması bekleniyor.

Pek çok raporda, iPhone 20 serisinin çerçevesiz bir ekran paneli ve eğimli hatlarla birlikte, önden bakıldığında tek parça bir cam gibi görüneceği iddia ediliyor. Bu tasarımın, Apple’ın ikonik cihazında yeni bir estetik anlayışını başlatacağı söyleniyor.

iPhone 20, iPhone 19'un yerine tanıtılacak: Yeni bir tasarım geliyor

Yeni rapor, Apple'ın gelecek yıl standart iPhone 18 modelini atlayabileceğini ve yerine Air ve Pro modellerinin yanı sıra uzun zamandır beklenen iPhone Fold’u piyasaya sürebileceğini de gösteriyor. Bir sonraki yıl ise Apple’ın heyecanla beklenen iPhone 20 serisini çıkaracağı belirtiliyor.

Standart iPhone 20 modelinin uygun fiyatlı iPhone 18e ile birlikte yılın ilk yarısında tanıtılması bekleniyor. Yenilenmiş tasarıma sahip iPhone 20 Pro, Air ve Fold 2 modelleri ise geleneksel olarak sonbaharda ayrı bir etkinlikte tanıtılacak.

Not: Görseller temsili olarak kullanılmıştır.

