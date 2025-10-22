iPhone 20, iPhone 19'un yerine tanıtılacak: Yeni bir tasarım geliyor

Apple'ın 2027 yılında iPhone'un 20. yıldönümünü kutlamaya hazırlandığı bu dönemde, teknoloji devi seride radikal bir tasarım değişikliğine gitmeyi ve bununla birlikte isim kuralını da es geçmeyi planlıyor.

Normal numaralandırmaya göre 2027 modelinin "iPhone 19" olması beklenirken, Omdia kıdemli araştırmacısı Heo Moo-yeol'un öngörüsüne göre Apple, bir sayıyı atlayarak doğrudan iPhone 20 ismine geçiş yapacak.

IPHONE 19 YERİNE IPHONE 20 TANITILACAK

Apple'ın atacağı bu adım, 2017 yılında onuncu yıl dönümü için piyasaya sürülen ve serinin ilk büyük tasarım yeniliğini getiren iPhone X hamlesine benziyor. iPhone X ile başlayan ve izleri günümüzde hâlâ görülen büyük tasarım değişimlerinin ardından, iPhone 20 serisinin de yeni bir dönüm noktası olması bekleniyor.

Pek çok raporda, iPhone 20 serisinin çerçevesiz bir ekran paneli ve eğimli hatlarla birlikte, önden bakıldığında tek parça bir cam gibi görüneceği iddia ediliyor. Bu tasarımın, Apple’ın ikonik cihazında yeni bir estetik anlayışını başlatacağı söyleniyor.

Yeni rapor, Apple'ın gelecek yıl standart iPhone 18 modelini atlayabileceğini ve yerine Air ve Pro modellerinin yanı sıra uzun zamandır beklenen iPhone Fold’u piyasaya sürebileceğini de gösteriyor. Bir sonraki yıl ise Apple’ın heyecanla beklenen iPhone 20 serisini çıkaracağı belirtiliyor.

Standart iPhone 20 modelinin uygun fiyatlı iPhone 18e ile birlikte yılın ilk yarısında tanıtılması bekleniyor. Yenilenmiş tasarıma sahip iPhone 20 Pro, Air ve Fold 2 modelleri ise geleneksel olarak sonbaharda ayrı bir etkinlikte tanıtılacak.

