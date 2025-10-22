Fed yeni planı hazırladı: amaç kredi maliyetini azaltmak

ABD Merkez Bankası (Fed), henüz kesinleşmemiş bir planı 2026 yılının ilk çeyreğinde açıklamayı hedefliyor. ABD Başkanı Donald Trump tarafından Fed Başkan Yardımcılığı görevine atanan Michelle Bowman bu planın hazırlanmasında öncü rol oynuyor.

Bloomberg’in haberine göre Fed, Wall Street’in en büyük bankaları için Biden dönemindeki banka sermayesi teklifini önemli ölçüde gevşetecek olan, revize edilmiş bir planın ana hatlarını ABD yetkililerine sundu.

Kaynaklar, yetkililerin planın büyük bankaların sermayesinde yüzde 3 ila yüzde 7 aralığında bir artış öngördüğünü söyledi. Planda spesifik bir projeksiyon olmasa da, bu tahminler 2023’teki yüzde 19’luk artıştan ve geçen yılki yüzde 9’lık artıştan daha düşük. Plan henüz ön aşamada olsa da Wall Street bankaları tarafından büyük bir memnuniyetle karşılanacağı yönünde.

Bir yandan, bu planın önemli bir sermaye artışının kredi maliyetlerini artırabileceği ve ABD bankalarını uluslararası rakipleri karşısında daha zayıf bir konuma getirebileceği savunulurken, diğer bir yandan bunun finansal istikrar açısından önemli olduğu da belirtiliyor.

Kaynaklar, ABD yetkililerinin henüz bir anlaşmaya varmadığını, ancak büyük ölçüde hemfikir olduğunu söyledi. Kaynaklara göre Bowman, planın onay sürecinde yer alan Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC) ve Para Birimi Denetleme Ofisi (OCC) başkanlarıyla da görüşme gerçekleştirdi.

OCC sözcüsü, konu hakkında yorum talebine cevap vermezken Fed ve FDIC yetkilileri ise yorum yapmayı reddetti.