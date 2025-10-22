Menü Kapat
Galatasaray Bodo/Glimt maçını anlatacak spiker açıklandı

Galatasaray Bodo/Glimt spikeri belli oldu. Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin üçüncü haftasında Norveç temsilcisi Bodo/Glimt’i RAMS Park’ta konuk edecek. Mücadele, bu akşam saat 19.45’te başlayacak. Karşılaşmayı İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek. Oliver’ın yardımcılıklarını Stuart Burt ve James Mainwaring yapacak. İşte Galatasaray Bodo/Glimt spiker ve yayın bilgileri…

Galatasaray Bodo/Glimt maçını anlatacak spiker açıklandı
ile arasında oynanacak mücadelesi öncesinde yayın bilgileri belli oldu. Futbolseverler, karşılaşmanın hangi kanalda ve kimin anlatımıyla ekrana geleceğini merak ediyor.

GALATASARAY BODO/GLİMT HANGİ KANALDA?

Galatasaray ile Bodo/Glimt arasındaki UEFA üçüncü hafta karşılaşması, ekranlarından canlı olarak yayımlanacak. RAMS Park’ta saat 19.45’te başlayacak olan müsabaka, tabii platformu üzerinden de şifresiz şekilde izlenebilecek. TRT 1’in resmi internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden de canlı yayın erişimi sağlanacak.

Galatasaray Bodo/Glimt maçını anlatacak spiker açıklandı

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda mücadele edecek olan sarı-kırmızılı ekip, lig aşamasında üçüncü maçına çıkacak. Galatasaray, ilk maçında deplasmanda Eintracht Frankfurt’a 5-1 mağlup olmuş, ikinci karşılaşmada ise sahasında Liverpool’u 1-0 yenerek 3 puan elde etmişti. Norveç temsilcisi Bodo/Glimt ise play-off turunda Sturm Graz’ı eleyerek gruplara katılma hakkı kazanmıştı.

Galatasaray Bodo/Glimt maçını anlatacak spiker açıklandı

GALATASARAY BODO/GLİMT MAÇINI KİM ANLATIYOR, SPİKER KİM?

Galatasaray ile Bodo/Glimt arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesini TRT ekranlarında spiker Müjdat Mustafa Muratoğlu anlatacak. Muratoğlu’nun anlatımı, futbolseverler tarafından uzun süredir takip ediliyor. 2024 yılından bu yana bünyesinde görev yapan deneyimli spiker, daha önce Süper Lig, Şampiyonlar Ligi ve Premier League yayınlarında da görev almıştı.

Galatasaray Bodo/Glimt maçını anlatacak spiker açıklandı

Müjdat Mustafa Muratoğlu, 29 Kasım 1981’de Ankara’da doğdu. Aslen Rize Çamlıhemşinli olan Muratoğlu, Ankara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi bölümünden mezun oldu. Spor spikerliği kariyerine 2005 yılında Eurosport’ta başladı. Ardından Fox Sports, Galatasaray TV, Digiturk (Lig TV) ve Tivibuspor’da görev aldı. Uzun yıllara dayanan yayın tecrübesiyle tanınan Muratoğlu, TRT’deki görevine devam ediyor.

Galatasaray Bodo/Glimt maçını anlatacak spiker açıklandı

GALATASARAY BODO/GLİMT SPİKERİ MÜJDAT MUSTAFA MURATOĞLU KİMDİR, HANGİ TAKIMLI?

Müjdat Mustafa Muratoğlu, 1981 doğumlu bir spor spikeridir. Ankara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi bölümünden mezun olan Muratoğlu, yayıncılık kariyerine 2005 yılında Eurosport kanalında başlamıştır. Daha sonra Fox Sports, Galatasaray TV, Digiturk (Lig TV) ve Tivibuspor gibi kanallarda çalışmıştır. 2024 yılından bu yana TRT Spor ekranlarında görev almaktadır.

Galatasaray Bodo/Glimt maçını anlatacak spiker açıklandı

Muratoğlu, tarafsız anlatımı ve düzgün diksiyonu ile tanınmaktadır. Hangi takımı tuttuğuna dair bir bilgi bulunmamaktadır. Profesyonel yayıncılık çizgisini sürdüren Muratoğlu, TRT’de Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarında da anlatım yapmaktadır.

