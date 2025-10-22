Menü Kapat
TGRT Haber
19°
 Ümit Buget

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Maskat Havalimanı'na inişinde F-16 savaş uçakları eşlik etti

Umman Hava Kuvvetleri'ne ait F-16 uçaklar, Özel Sultanlık Havaalanı'na inişinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağına eşlik etti.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.10.2025
saat ikonu 17:11
|
GÜNCELLEME:
22.10.2025
saat ikonu 17:14

Cumhurbaşkanı , 'ın ardından 'a geçerken Maskat Havaalanına inişinde savaş uçakları eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Maskat Havalimanı'na inişinde F-16 savaş uçakları eşlik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar temasları kapsamında Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani tarafından resmi törenle karşılanmasının ardından ikili ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

Katar Emiri Şeyh Al Thani ile Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 11. Toplantısı'na başkanlık eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'ın ardından Umman'a geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özel Sultanlık Havaalanı'nda Umman Sultanı Heysem bin Tarık ve Türkiye'nin Maskat Büyükelçisi Muhammet Hekimoğlu ve elçilik personeli tarafından karşılandı. Erdoğan, havalimanının ardından Al-Alam Sarayı'na geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Maskat Havalimanı'na inişinde F-16 savaş uçakları eşlik etti

Öte yandan Umman Hava Kuvvetleri'ne ait F-16 uçaklar, Özel Sultanlık Havaalanı'na inişinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağına eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Maskat Havalimanı'na inişinde F-16 savaş uçakları eşlik etti

Umman'da resmi törenle karşılanması beklenen Erdoğan, Al-Alam Sarayı'nda resmi akşam yemeğine katılacak. Erdoğan, Umman temaslarını tamamlayarak yarın Türkiye'ye dönecek.

