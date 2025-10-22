TOKİ 500 bin sosyal konut projesi hangi illerde olacak? Detaylar için gözler Cuma gününde

Kategoriler
TOKİ tarafından yapılacak olan 500 bin sosyal konut için bekleyiş devam ediyor. Ödeme koşulları, başvuru tarihi ve yararlanabilecek olanlar cuma günü açıklanacak.
81 ilde 599 bin sosyal konut inşa edilecek. Yüzyılın Konut Projesi’nde şehit yakını, gazi, emekli, gençler ve en az 3 çocuğu olanların kontenjanı olması bekleniyor. Detaylar ise cuma günü Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulacak.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, TOKİ'nin "İlk Evim Projesi" ile ev sahibi olan vatandaşların görüntülerini paylaşarak, "Şimdi de Yüzyılın Konut Projesi ile 500 bin anahtarı daha milletimizle buluşturacağız." ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Ekim Cuma günü Başakşehir Kayaşehir'de yapılacak büyük lansmanda projenin tüm detaylarını duyuracak.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından gelen açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022'de başlatılan "İlk Evim Projesi" kapsamında sosyal konutların inşa edildiği Başakşehir ilçesinin Kayabaşı Mahallesi'nde açıklama yapacak.
Projeden kimlerin yararlanabileceği 24 Ekim Cuma günü yapılacak olan açıklama ile belli olurken daha önce Recep Tayyip Erdoğan, "Çevre Bakanlığımız eliyle 81 ilimizin tamamında 500 Bin Sosyal Konut inşa etmek için düğmeye basıyoruz. 500 Bin Sosyal Konut projemizle vatandaşlarımızın konuta erişimini çok daha uygun maliyetlerle kolaylaştırmış olacağız. Projemizin detaylarını önümüzdeki günlerde yapacağımız 500 Bin Sosyal Konut tanıtım programında milletimizle paylaşacağız. Şimdiden hayırlı, uğurlu olsun diyorum." ifadelerini kullanmıştı.