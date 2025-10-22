Menü Kapat
19°
 Sumru Tarhan

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi hangi illerde olacak? Detaylar için gözler Cuma gününde

TOKİ 500 bin sosyal konut projesinin detayları belli oluyor. Hangi illerde olacağı ve başvuru şartları Cuma günü Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulacak.

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi hangi illerde olacak? Detaylar için gözler Cuma gününde
tarafından yapılacak olan 500 bin için bekleyiş devam ediyor. Ödeme koşulları, tarihi ve yararlanabilecek olanlar cuma günü açıklanacak.

TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT PROJESİ HANGİ İLLERDE?

81 ilde 599 bin sosyal konut inşa edilecek. Yüzyılın ’nde şehit yakını, gazi, emekli, gençler ve en az 3 çocuğu olanların kontenjanı olması bekleniyor. Detaylar ise cuma günü Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulacak.

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi hangi illerde olacak? Detaylar için gözler Cuma gününde

, ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, TOKİ'nin "İlk Evim Projesi" ile ev sahibi olan vatandaşların görüntülerini paylaşarak, "Şimdi de Yüzyılın Konut Projesi ile 500 bin anahtarı daha milletimizle buluşturacağız." ifadesini kullandı.

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi hangi illerde olacak? Detaylar için gözler Cuma gününde

TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Ekim Cuma günü Başakşehir Kayaşehir'de yapılacak büyük lansmanda projenin tüm detaylarını duyuracak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından gelen açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022'de başlatılan "İlk Evim Projesi" kapsamında sosyal konutların inşa edildiği Başakşehir ilçesinin Kayabaşı Mahallesi'nde açıklama yapacak.

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi hangi illerde olacak? Detaylar için gözler Cuma gününde

TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT PROJESİNDEN KİMLER YARARLANABİLİR?

Projeden kimlerin yararlanabileceği 24 Ekim Cuma günü yapılacak olan açıklama ile belli olurken daha önce Recep Tayyip Erdoğan, "Çevre Bakanlığımız eliyle 81 ilimizin tamamında 500 Bin Sosyal Konut inşa etmek için düğmeye basıyoruz. 500 Bin Sosyal Konut projemizle vatandaşlarımızın konuta erişimini çok daha uygun maliyetlerle kolaylaştırmış olacağız. Projemizin detaylarını önümüzdeki günlerde yapacağımız 500 Bin Sosyal Konut tanıtım programında milletimizle paylaşacağız. Şimdiden hayırlı, uğurlu olsun diyorum." ifadelerini kullanmıştı.

