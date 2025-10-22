Alperen Duymaz ile Bensu Soral partner oldu!

Alperen Duymaz ile Bensu Soral TRT tabii'nin Şanlıurfa'da çekilecek "Beklenenen Mehdi" dizisinin başrollerinde buluşuyor.

ALPEREN DUYMAZ İLE BENSU SORAL PARTNER OLDU

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; “Beklenen Mehdi” dizisinin çekimleri Şanlıurfa'da başlayacak. Geçtiğimiz haftalarda Alperen Duymaz ile anlaşama sağlandı. Duymaz’ın Özbek asıllı istihbaratçı Ahrar Zakirov’u oynayacağı dizinin bir diğer başrolü de Bensu Soral oldu.

BENSU SORALİLE ALPEREN DUYMAZ URFA'YA GİDİYOR

Aytaç Çiçek’in yöneteceği dizide Bensu Soral “Rana” karakterini oynayacağı ve Harran Üniversitesi Dinler Tarihi bölümünde doktor öğretim görevlisi olarak seyirci karşısına çıkacak. Hikâyede Ahrar’la yollarını kesişmesi de uzmanlık alanı nedeniyle gerçekleşecek. İbrahim Elma, Kemal Çelik ve Pınar Uysal’ın yazdığı 10 bölümlük dizinin birinci sezon sonunda hikâye Urfa’dan İstanbul’a taşınacak. Dizinin provaları devam ediyor.