Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Galatasaray Bodo Glimt maç kadrosu, muhtemel ilk 11! Galatasaray Bodo Glimt puan durumu

Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray bugün RAMS Park'ta Bodo/Glimt ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın başlamasına saatler kala taraftarlar tarafından Galatasaray - Bodo Glimt maç kadrosu, muhtemel ilk 11'leri araştırılmaya başlandı. Mücadelede Osimhen'in tekrardan ilk 11'e dönmesi bekleniyor. Galatasaray - Bodo Gilmt puan durumu gündem oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Galatasaray Bodo Glimt maç kadrosu, muhtemel ilk 11! Galatasaray Bodo Glimt puan durumu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.10.2025
saat ikonu 17:00
|
GÜNCELLEME:
22.10.2025
saat ikonu 17:00

Avrupa'nın en prestijli organizasyonu olan 'nde 3. hafta maçları 2. ve son günüyle devam ediyor. Karşılaşmalar kapsamında bugün temsilcimiz , Norveç ekibi Bodo/Glimt ile karşı karşıya gelecek.

Saat 19.45'te başlayacak olan karşılaşmaya geri sayım başlarken Galatasaray - Bodo Gilmt , muhtemel 'leri gündem oldu.

Galatasaray Bodo Glimt maç kadrosu, muhtemel ilk 11! Galatasaray Bodo Glimt puan durumu

GALATASARAY - BODO GİLMT MAÇ KADROSU

Galatasaray'da karşılaşma öncesinde sadece Wilfiried Singo'nun sakatlığı bulunuyor. Sarı-kırmızılıların yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Singo, Beşiktaş derbisinde sakatlanmıştı.

Yıldız futbolcunun sol arka adalesinde orta düzeyde strain tespit edilmişti. Singo tedavisi devam ettiği için Bodo/Glimt mücadelesinde forma giyemeyecek.

Galatasaray Bodo Glimt maç kadrosu, muhtemel ilk 11! Galatasaray Bodo Glimt puan durumu

Bodo/Gilmt tarafında ise orta saha oyuncusu Ulrik Saltnes ve santrafor pozisyonunda oynayan Ola Brynhildsen'in sakatlığı bulunuyor. İki futbolcu da karşılaşmada yaşadığı sakatlık nedeniyle oynayamayacak.

Galatasaray Bodo Glimt maç kadrosu, muhtemel ilk 11! Galatasaray Bodo Glimt puan durumu

GALATASARAY - BODO GİLMT MUHTEMEL İLK 11

Galatasaray'ın kapsamında oynadığı Başakşehir maçında yedek olan Victor Osimhen'in, Bodo/Gilmt maçında tekrardan ilk 11'e dönmesi bekleniyor. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, Başakşehir maçında Osimhen'i dinlendirmeyi tercih etmişti. Osimhen'in yanı sıra Başakşehir maçında ilk 11 başlamayan Lemina'nın da Bodo/Glimt maçında ilk 11 başlayacağı tahmin ediliyor.

Galatasaray Bodo Glimt maç kadrosu, muhtemel ilk 11! Galatasaray Bodo Glimt puan durumu

Galatasaray - Bodo/Glimt maçının muhtemel ilk 11'lerinin ise şöyle olması bekleniyor:

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim, İsmail Jakobs, Torreira, Lemina, Leroy Sane, İlkay Gündoğan, Barış Alper Yılmaz, Osimhen

Bodo/Gilmt: Haikin, Sjovold, Björtuft, Allesami, Björkan, Evjen, Berg, Fet, Auklend, Hauge, Hogh

Galatasaray Bodo Glimt maç kadrosu, muhtemel ilk 11! Galatasaray Bodo Glimt puan durumu

GALATASARAY - BODO GİLMT PUAN DURUMU

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk iki haftası kapsamında Frankfurt ve Liverpool ile karşı karşıya geldi. Frankfurt karşısından mağlubiyet ile ayrılan sarı-kırmızılılar, Liverpool'u ise kendi evinde mağlup etti. 3 puan toplayan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde 20. sırada yer alıyor.

Bodo/Gilm ise Slavia Prag ve Tottenham ile Şampiyonlar Ligi'nde karşılaştı. İki mücadeleden de beraberlik ile ayrılan Norveç ekibi 2 puanla 25. sırada bulunuyor.

ETİKETLER
#Futbol
#galatasaray
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#süper lig
#Maç Kadrosu
#İlk 11
#Bodo/glimt
#Bodo/glimt
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.