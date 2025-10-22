Galatasaray Bodo Glimt maç kadrosu, muhtemel ilk 11! Galatasaray Bodo Glimt puan durumu

Kategoriler
Avrupa'nın en prestijli futbol organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta maçları 2. ve son günüyle devam ediyor. Karşılaşmalar kapsamında bugün temsilcimiz Galatasaray, Norveç ekibi Bodo/Glimt ile karşı karşıya gelecek.
Saat 19.45'te başlayacak olan karşılaşmaya geri sayım başlarken Galatasaray - Bodo Gilmt maç kadrosu, muhtemel ilk 11'leri gündem oldu.
Galatasaray'da karşılaşma öncesinde sadece Wilfiried Singo'nun sakatlığı bulunuyor. Sarı-kırmızılıların yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Singo, Beşiktaş derbisinde sakatlanmıştı.
Yıldız futbolcunun sol arka adalesinde orta düzeyde strain tespit edilmişti. Singo tedavisi devam ettiği için Bodo/Glimt mücadelesinde forma giyemeyecek.
Bodo/Gilmt tarafında ise orta saha oyuncusu Ulrik Saltnes ve santrafor pozisyonunda oynayan Ola Brynhildsen'in sakatlığı bulunuyor. İki futbolcu da karşılaşmada yaşadığı sakatlık nedeniyle oynayamayacak.
Galatasaray'ın Süper Lig kapsamında oynadığı Başakşehir maçında yedek olan Victor Osimhen'in, Bodo/Gilmt maçında tekrardan ilk 11'e dönmesi bekleniyor. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, Başakşehir maçında Osimhen'i dinlendirmeyi tercih etmişti. Osimhen'in yanı sıra Başakşehir maçında ilk 11 başlamayan Lemina'nın da Bodo/Glimt maçında ilk 11 başlayacağı tahmin ediliyor.
Galatasaray - Bodo/Glimt maçının muhtemel ilk 11'lerinin ise şöyle olması bekleniyor:
Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim, İsmail Jakobs, Torreira, Lemina, Leroy Sane, İlkay Gündoğan, Barış Alper Yılmaz, Osimhen
Bodo/Gilmt: Haikin, Sjovold, Björtuft, Allesami, Björkan, Evjen, Berg, Fet, Auklend, Hauge, Hogh
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk iki haftası kapsamında Frankfurt ve Liverpool ile karşı karşıya geldi. Frankfurt karşısından mağlubiyet ile ayrılan sarı-kırmızılılar, Liverpool'u ise kendi evinde mağlup etti. 3 puan toplayan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde 20. sırada yer alıyor.
Bodo/Gilm ise Slavia Prag ve Tottenham ile Şampiyonlar Ligi'nde karşılaştı. İki mücadeleden de beraberlik ile ayrılan Norveç ekibi 2 puanla 25. sırada bulunuyor.