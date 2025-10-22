TRT 1 şifresiz Galatasaray maçı frekansı! Bodo/Glimt maçı şifresiz izlenebilecek

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Galatasaray ile Bodo/Glimt arasında oynanacak mücadele, Türkiye’nin kamu yayıncısı TRT 1 ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.

TRT 1 MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS

Galatasaray Bodo/Glimt karşılaşmasını TRT 1’den izlemek isteyen izleyiciler için frekans bilgileri açıklandı. TRT 1, Türksat 4A ve Türksat 3A uyduları üzerinden şifresiz olarak yayın yapıyor. Uydu üzerinden yayın almak isteyen kullanıcılar için TRT 1’in SD ve HD versiyonlarına ait teknik bilgiler aşağıda yer alıyor.

TRT 1 SD için Türksat 4A (42E) uydusunda 11.958 V 27500 5/6 ve Türksat 3A (42°E) uydusunda 11.096 H 30000 5/6 frekansları kullanılacak. TRT 1 HD içinse Türksat 4A (42E) 11.794 V 30000 3/4 ve Türksat 3A (42E) 11.054 V 30000 3/4 frekans değerleri geçerli. Bu frekans bilgilerini manuel olarak girerek kanalı kolayca uydu kanal listenize ekleyebilirsiniz.

TRT 1, uydu yayınlarının yanı sıra Digiturk, D-Smart, Tivibu ve Kablo TV platformlarında da yer alıyor. TRT 1 HD Digiturk’te 23, D-Smart’ta 26, Tivibu’da 22 ve Kablo TV’de 22. kanaldan izlenebiliyor. Ayrıca TRT 1 yayınları, tabii platformu üzerinden internet bağlantısı olan tüm cihazlardan ücretsiz olarak izlenebiliyor.

TRT 1 ŞİFRESİZ MAÇ İZLEME FREKANSI NEDİR?

TRT 1, Türkiye’de Şampiyonlar Ligi maçlarını şifresiz yayın ile ekranlara getiriyor. Galatasaray Bodo/Glimt karşılaşması da TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak. Şifresiz izlemek için herhangi bir abonelik ya da özel erişim kodu gerekmiyor. Uydu alıcısına frekans bilgilerini manuel olarak eklemek, yayınları izlemek için yeterli.

TRT 1’in güncel HD frekans bilgileri, Türksat 3A (42°E) için 11.054 V 30000 3/4 ve Türksat 4A (42°E) için 11.794 V 30000 3/4 şeklindedir. SD yayın tercih eden izleyiciler ise Türksat 3A (42°E) 11.096 H 30000 5/6 ve Türksat 4A (42°E) 11.958 V 27500 5/6 frekanslarını kullanabilirler.

TRT 1 MAÇ İZLEME FREKANSI NASIL YAPILIR?

TRT 1 frekansını manuel olarak eklemek için uydu alıcısının menüsünden “Kurulum”, “Kanal Arama” veya “Uydu Ayarları” seçeneklerine giriş yapılmalı. Ardından “Türksat 42°E” uydusu seçilmeli ve “Manuel Arama” ya da “Tek Kanal Arama” bölümü açılmalı. Buraya TRT 1 HD için Frekans: 11794, Polarizasyon: V, Sembol Oranı: 30000 ve FEC: 3/4 bilgileri girilerek arama başlatılmalı.

Arama işlemi tamamlandığında TRT 1 HD kanalı otomatik olarak listeye eklenecektir. Eğer alıcı TKGS (Türksat Kanal Güncelleme Sistemi) desteğine sahipse, “TKGS Güncelle” seçeneği aktif edilerek kanal frekansları otomatik olarak güncellenebilir. Sinyal gücünün %50’nin üzerinde olması, yayın kalitesi açısından önerilir.

TRT 1 ŞİFRELİ KANAL ŞİFRESİ NASIL AÇILIR?

TRT 1, kamu yayıncısı olarak şifresiz yayın yaptığı için izleyicilerden herhangi bir şifre ya da üyelik talep etmez. Ancak bazı durumlarda özellikle yurt dışında yaşayan izleyicler, uydu alıcısı veya televizyonun kanal listesinde “şifreli” uyarısı ile karşılaşabilir. Bu durumda kanal listesi güncellenmeli ve yeni frekans değerleri manuel olarak girilmelidir.

Eğer yayın hala şifreli görünüyorsa, cihazın fabrika ayarlarına dönülüp “TKGS Güncelle” seçeneği ile Türksat kanalları yeniden yüklenebilir. Bu işlem, yanlış frekans veya eski yayın parametrelerinden kaynaklanan hataları ortadan kaldırır.

TRT 1 HD CANLI DONMADAN KESİNTİSİZ İZLE

Galatasaray Bodo/Glimt maçı TRT 1 ekranlarından HD kalitede, şifresiz ve donmadan izlenebilecek. TRT 1 yayınları; televizyon, bilgisayar, tablet ve cep telefonu gibi tüm cihazlardan internet aracılığıyla erişilebiliyor. TRT İzle uygulaması veya trtizle.com adresi üzerinden canlı yayına giriş yaparak maçı kesintisiz takip etmek mümkün.

Ayrıca tabii platformu, TRT 1’in canlı yayınlarını ücretsiz olarak kullanıcılarına sunuyor. Tabii hesabına giriş yaptıktan sonra yayın akışı bölümünden TRT 1’i seçerek, maç öncesi analizler, canlı karşılaşma ve maç sonrası röportajları tek platformdan takip edebilirsiniz.