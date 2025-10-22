Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

MEB 1. dönem 1. yazılı tarihleri belli oldu mu ne zaman?

Ortaokul ve lise öğrencileri için ortak yazılı sınav takvimi duyuruldu. 6, 7, 8, 9 ve 10. sınıf düzeylerinde ülke genelinde toplam 10 ortak sınav yapılması planlanıyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
MEB 1. dönem 1. yazılı tarihleri belli oldu mu ne zaman?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.10.2025
saat ikonu 18:29
|
GÜNCELLEME:
22.10.2025
saat ikonu 18:29

1. dönem ortak sınavlar ne zaman yapılacak sorusu, Ekim ayının sonuna yaklaşırken öğrencilerin gündeminde yer almaya devam ediyor.

Okullarda 1. dönem 1. yazılı sınav takvimi tarafından paylaşıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı () tarafından yılın ilk ortak sınavı Kasım ayında başlatılacak.

MEB 1. dönem 1. yazılı tarihleri belli oldu mu ne zaman?

ORTAK SINAVLAR NE ZAMAN OLACAK?

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) ülke genelinde uygulamaya konulan ortak yazılı sınav sistemi için 2025-2026 eğitim öğretim yılı tarihleri belirlendi.

Yayımlanan planlamaya göre 1. dönem 1. yazılı sınavları Kasım 2025’te yapılacak.

  • 7. sınıf Türkçe dersi için 4 Kasım Salı,
  • 8. sınıf Türkçe dersi için 5 Kasım Çarşamba,
  • 9. sınıf matematik dersi için ise 6 Kasım Perşembe günü gerçekleştirilecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, öğrencilerin gelişimini süreç temelli takip etmek, müfredatın yürütülmesinde okullar arasında uyum sağlamak ve uygulama birliği oluşturmak amacıyla başlatılan ülke geneli ortak yazılı sınav uygulamasının bu yıl da geniş kapsamda sürdürüleceği vurgulandı.

Sıkça Sorulan Sorular

Ortak yazılı sınavların amacı nedir?
Öğrencilerin gelişimini süreç odaklı izlemek, okullar arasında müfredat birliğini sağlamak ve ölçme-değerlendirmede standardizasyon oluşturmak hedefleniyor.
ETİKETLER
#milli eğitim bakanlığı
#meb
#1. Dönem Ortak Sınavlar
#Ortak Sınav Takvimi
#Kasım 2025
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.