MEB 1. dönem 1. yazılı tarihleri belli oldu mu ne zaman?

1. dönem ortak sınavlar ne zaman yapılacak sorusu, Ekim ayının sonuna yaklaşırken öğrencilerin gündeminde yer almaya devam ediyor.

Okullarda 1. dönem 1. yazılı sınav takvimi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yılın ilk ortak sınavı Kasım ayında başlatılacak.

ORTAK SINAVLAR NE ZAMAN OLACAK?

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) ülke genelinde uygulamaya konulan ortak yazılı sınav sistemi için 2025-2026 eğitim öğretim yılı tarihleri belirlendi.

Yayımlanan planlamaya göre 1. dönem 1. yazılı sınavları Kasım 2025’te yapılacak.

7. sınıf Türkçe dersi için 4 Kasım Salı,

8. sınıf Türkçe dersi için 5 Kasım Çarşamba,

9. sınıf matematik dersi için ise 6 Kasım Perşembe günü gerçekleştirilecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, öğrencilerin gelişimini süreç temelli takip etmek, müfredatın yürütülmesinde okullar arasında uyum sağlamak ve uygulama birliği oluşturmak amacıyla başlatılan ülke geneli ortak yazılı sınav uygulamasının bu yıl da geniş kapsamda sürdürüleceği vurgulandı.