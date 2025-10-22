Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

Konyaspor Beşiktaş CANLI nerede izlenir? Karşılaşma başlıyor

Konyaspor Beşiktaş canlı yayın ile ekranlara geliyor! Süper Lig’de bu akşam gözler Konya’da oynanacak olan Konyaspor Beşiktaş maçında olacak. Ligde 8 maç sonunda 13 puanla 7. sırada bulunan Beşiktaş, deplasmanda 11 puanlı Konyaspor karşısında galibiyet arayacak. Siyah-beyazlı ekipte maç öncesinde 7 eksik bulunuyor. Medaş Konya Büyükşehir Stadı’nda oynanacak mücadele saat 20.00’de başlayacak. İşte Konyaspor Beşiktaş canlı yayın bilgileri…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Konyaspor Beşiktaş CANLI nerede izlenir? Karşılaşma başlıyor
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.10.2025
saat ikonu 18:27
|
GÜNCELLEME:
22.10.2025
saat ikonu 18:29

ile , tarihinde 49. kez karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadele öncesi her iki takım da lige iyi bir dönüş yapmak istiyor.

KONYASPOR BEŞİKTAŞ CANLI İZLE

Süper Lig’in 9. haftasında oynanacak Konyaspor Beşiktaş mücadelesi, saat 20.00’de Medaş Büyükşehir Stadı’nda başlayacak. Karşılaşmayı futbolseverler Bein Sports ekranlarından canlı olarak takip edebilecek. Ayrıca maç, TOD TV üzerinden de canlı yayınlanacak.

Bein Sports kullanıcıları, yayın platformunun televizyon kanalları veya internet uygulamaları üzerinden maçı izleyebilir. TOD üyeleri ise Konyaspor Beşiktaş karşılaşmasını telefon, tablet, bilgisayar ya da akıllı televizyonlarından canlı olarak takip edebilecek.

Konyaspor Beşiktaş maçı muhtemel 11'ler şöyle:

Konyaspor: Deniz: Andzouana, Adil, Calusic, Guilherme, Bjorlo, Ndao, Pedrinho, Melih, Muleka, Umut

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Orkun, Rashica, Rafa, Devrim, Abraham

Konyaspor Beşiktaş CANLI nerede izlenir? Karşılaşma başlıyor

KONYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇINI ŞİFRESİZ VEREN YABANCI KANALLAR

Konyaspor Beşiktaş maçını bazı yabancı kanallar şifresiz olarak yayınlayacak. Bosna Hersek’te Arena Sport 3 SRB, Hırvatistan’da Sport Klub HD HR, Portekiz’de Sport TV1 ve Şili’de Disney+ Premium Chile kanalları bu mücadeleyi ekranlara taşıyacak.

Konyaspor Beşiktaş maçını veren kanallar:

  • Bosna Hersek: Arena Sport 3 SRB
  • Hırvatistan: Sport Klub HD HR
  • Portekiz: Sport TV1
  • Şili: Disney+ Premium Chile
Konyaspor Beşiktaş CANLI nerede izlenir? Karşılaşma başlıyor

KONYASPOR BEŞİKTAŞ HANGİ KANALDA?

Konyaspor Beşiktaş karşılaşması Türkiye’de sadece Bein Sports ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Bein Sports aboneliği olan futbolseverler maçı kesintisiz ve HD kalitede izleyebilir.

Konyaspor Beşiktaş CANLI nerede izlenir? Karşılaşma başlıyor

Ayrıca Bein Sports’un dijital platformu TOD üzerinden de maç yayını yapılacak. TOD kullanıcıları Konyaspor Beşiktaş maçını internet bağlantısı olan her cihazdan kolayca takip edebilecek.

Konyaspor Beşiktaş CANLI nerede izlenir? Karşılaşma başlıyor

KONYASPOR - BEŞİKTAŞ NEREDE İZLENİR?

Futbolseverler Konyaspor Beşiktaş maçını Bein Sports veya TOD TV aracılığıyla canlı izleyebilirler. Bein Sports, Trendyol Süper Ligi’nin resmi yayın haklarına sahip kanaldır.

Konyaspor Beşiktaş CANLI nerede izlenir? Karşılaşma başlıyor

Konyaspor Beşiktaş maçını televizyondan takip etmek isteyen izleyiciler Bein Sports kanalını tercih edebilir. Konyaspor Beşiktaş maçı mobil veya bilgisayar üzerinden izlemek isteyenler ise TOD platformu üzerinden giriş yaparak yayını başlatabilir.

Konyaspor Beşiktaş CANLI nerede izlenir? Karşılaşma başlıyor

KONYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇINI NEREDEN İZLEYEBİLİRİM?

Beşiktaş ile Konyaspor arasındaki mücadele Bein Sports ekranlarından izlenebilecek. Maç aynı zamanda TOD TV platformu üzerinden de canlı yayınlanacak.

TOD üyeleri, yayın esnasında yüksek çözünürlüklü görüntü kalitesiyle karşılaşmayı telefondan, tabletten veya televizyondan kesintisiz izleyebilirler.

Konyaspor Beşiktaş CANLI nerede izlenir? Karşılaşma başlıyor

KONYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇINI NASIL İZLEYEBİLİRİM?

Konyaspor Beşiktaş maçı Bein Sports ve TOD TV üzerinden canlı yayınlanacak. Bein Sports üyeleri, yayın platformunun kanalları aracılığıyla maçı televizyondan izleyebilir. TOD kullanıcıları ise internet bağlantısı olan herhangi bir cihazdan giriş yaparak Konyaspor Beşiktaş maçını canlı takip edebilir.

Konyaspor Beşiktaş CANLI nerede izlenir? Karşılaşma başlıyor

KONYASPOR BEŞİKTAŞ KAÇAK BEDAVA MAÇ

Konyaspor Beşiktaş kaçak link veya Konyaspor Beşiktaş bedava maç yayınlayan sitelerden izlemek yasal değildir. Bu tarz Konyaspor Beşiktaş korsan link/linkler, cihazlarınıza virüs bulaştırabilir ve kişisel verilerinizi tehlikeye atabilir. Ayrıca Konyaspor Beşiktaş kaçak maç yayınlarını izlemek veya paylaşmak suç teşkil eder.

Konyaspor Beşiktaş CANLI nerede izlenir? Karşılaşma başlıyor

Konyaspor Beşiktaş maçını en güvenli ve yüksek görüntü kalitesiyle izlemek için Bein Sports veya TOD TV gibi resmi yayıncı platformlar tercih edilmelidir. Bu kanallar karşılaşmayı HD kalitede, kesintisiz olarak yayınlamaktadır.

Konyaspor Beşiktaş CANLI nerede izlenir? Karşılaşma başlıyor

KONYASPOR BEŞİKTAŞ CANLI LİNK

Konyaspor Beşiktaş maçının resmi linki Bein Sports ve TOD TV platformlarındadır. Bein Sports aboneliği bulunan kullanıcılar, maç saatinde resmi platformlardan ve kanallardan karşılaşmayı takip edebilir.

TOD kullanıcıları ise platformun web sitesi veya mobil uygulaması üzerinden giriş yaparak Konyaspor Beşiktaş canlı olarak izleyebilir.

KONYASPOR BEŞİKTAŞ ŞİFRESİZ CANLI İZLE

Konyaspor Beşiktaş maçını şifresiz ücretsiz yayınlayan Türkiye’de bir kanal bulunmamaktadır. Maç, Türkiye’de sadece Bein Sports ekranlarından canlı yayınlanacaktır. Ancak yurt dışında belirli spor kanalları (Arena Sport 3 SRB, Sport Klub HD HR, Sport TV1, Disney+ Premium Chile) mücadeleyi şifresiz yayınlayacaktır. Türkiye’den bu yayınlara erişim sağlanamaz.

ETİKETLER
#Futbol
#beşiktaş
#beşiktaş
#süper lig
#süper lig
#konyaspor
#konyaspor
#konya
#canlı yayın
#beın sports
#bein sports 1
#Beşiktaş Haberleri
#Tod Tv
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.