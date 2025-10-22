Konyaspor Beşiktaş CANLI nerede izlenir? Karşılaşma başlıyor

Beşiktaş ile Konyaspor, Süper Lig tarihinde 49. kez karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadele öncesi her iki takım da lige iyi bir dönüş yapmak istiyor.

KONYASPOR BEŞİKTAŞ CANLI İZLE

Süper Lig’in 9. haftasında oynanacak Konyaspor Beşiktaş mücadelesi, saat 20.00’de Medaş Konya Büyükşehir Stadı’nda başlayacak. Karşılaşmayı futbolseverler Bein Sports ekranlarından canlı olarak takip edebilecek. Ayrıca maç, TOD TV üzerinden de canlı yayınlanacak.

Bein Sports kullanıcıları, yayın platformunun televizyon kanalları veya internet uygulamaları üzerinden maçı izleyebilir. TOD üyeleri ise Konyaspor Beşiktaş karşılaşmasını telefon, tablet, bilgisayar ya da akıllı televizyonlarından canlı olarak takip edebilecek.

Konyaspor Beşiktaş maçı muhtemel 11'ler şöyle:

Konyaspor: Deniz: Andzouana, Adil, Calusic, Guilherme, Bjorlo, Ndao, Pedrinho, Melih, Muleka, Umut

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Orkun, Rashica, Rafa, Devrim, Abraham

KONYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇINI ŞİFRESİZ VEREN YABANCI KANALLAR

Konyaspor Beşiktaş maçını bazı yabancı kanallar şifresiz olarak yayınlayacak. Bosna Hersek’te Arena Sport 3 SRB, Hırvatistan’da Sport Klub HD HR, Portekiz’de Sport TV1 ve Şili’de Disney+ Premium Chile kanalları bu mücadeleyi ekranlara taşıyacak.

Konyaspor Beşiktaş maçını veren kanallar:

Bosna Hersek: Arena Sport 3 SRB

Arena Sport 3 SRB Hırvatistan: Sport Klub HD HR

Sport Klub HD HR Portekiz: Sport TV1

Sport TV1 Şili: Disney+ Premium Chile

KONYASPOR BEŞİKTAŞ HANGİ KANALDA?

Konyaspor Beşiktaş karşılaşması Türkiye’de sadece Bein Sports ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Bein Sports aboneliği olan futbolseverler maçı kesintisiz ve HD kalitede izleyebilir.

Ayrıca Bein Sports’un dijital platformu TOD üzerinden de maç yayını yapılacak. TOD kullanıcıları Konyaspor Beşiktaş maçını internet bağlantısı olan her cihazdan kolayca takip edebilecek.

KONYASPOR - BEŞİKTAŞ NEREDE İZLENİR?

Futbolseverler Konyaspor Beşiktaş maçını Bein Sports veya TOD TV aracılığıyla canlı izleyebilirler. Bein Sports, Trendyol Süper Ligi’nin resmi yayın haklarına sahip kanaldır.

Konyaspor Beşiktaş maçını televizyondan takip etmek isteyen izleyiciler Bein Sports kanalını tercih edebilir. Konyaspor Beşiktaş maçı mobil veya bilgisayar üzerinden izlemek isteyenler ise TOD platformu üzerinden giriş yaparak yayını başlatabilir.

KONYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇINI NEREDEN İZLEYEBİLİRİM?

Beşiktaş ile Konyaspor arasındaki mücadele Bein Sports ekranlarından izlenebilecek. Maç aynı zamanda TOD TV platformu üzerinden de canlı yayınlanacak.

TOD üyeleri, yayın esnasında yüksek çözünürlüklü görüntü kalitesiyle karşılaşmayı telefondan, tabletten veya televizyondan kesintisiz izleyebilirler.

KONYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇINI NASIL İZLEYEBİLİRİM?

Konyaspor Beşiktaş maçı Bein Sports ve TOD TV üzerinden canlı yayınlanacak. Bein Sports üyeleri, yayın platformunun kanalları aracılığıyla maçı televizyondan izleyebilir. TOD kullanıcıları ise internet bağlantısı olan herhangi bir cihazdan giriş yaparak Konyaspor Beşiktaş maçını canlı takip edebilir.

KONYASPOR BEŞİKTAŞ KAÇAK BEDAVA MAÇ

Konyaspor Beşiktaş kaçak link veya Konyaspor Beşiktaş bedava maç yayınlayan sitelerden izlemek yasal değildir. Bu tarz Konyaspor Beşiktaş korsan link/linkler, cihazlarınıza virüs bulaştırabilir ve kişisel verilerinizi tehlikeye atabilir. Ayrıca Konyaspor Beşiktaş kaçak maç yayınlarını izlemek veya paylaşmak suç teşkil eder.

Konyaspor Beşiktaş maçını en güvenli ve yüksek görüntü kalitesiyle izlemek için Bein Sports veya TOD TV gibi resmi yayıncı platformlar tercih edilmelidir. Bu kanallar karşılaşmayı HD kalitede, kesintisiz olarak yayınlamaktadır.

KONYASPOR BEŞİKTAŞ CANLI LİNK

Konyaspor Beşiktaş maçının resmi canlı yayın linki Bein Sports ve TOD TV platformlarındadır. Bein Sports aboneliği bulunan kullanıcılar, maç saatinde resmi platformlardan ve kanallardan karşılaşmayı takip edebilir.

TOD kullanıcıları ise platformun web sitesi veya mobil uygulaması üzerinden giriş yaparak Konyaspor Beşiktaş canlı olarak izleyebilir.

KONYASPOR BEŞİKTAŞ ŞİFRESİZ CANLI İZLE

Konyaspor Beşiktaş maçını şifresiz ücretsiz yayınlayan Türkiye’de bir kanal bulunmamaktadır. Maç, Türkiye’de sadece Bein Sports ekranlarından canlı yayınlanacaktır. Ancak yurt dışında belirli spor kanalları (Arena Sport 3 SRB, Sport Klub HD HR, Sport TV1, Disney+ Premium Chile) mücadeleyi şifresiz yayınlayacaktır. Türkiye’den bu yayınlara erişim sağlanamaz.